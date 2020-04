VDR retoma este lunes las obras de El Sadar

13/04/2020 a las 06:00

El levantamiento de las restricciones para los trabajos que no son esenciales permitirá que las obras de El Sadar retomen su pulso. Será a partir de este lunes cuando los operarios de la constructora VDR vuelvan para continuar con las labores de reforma y ampliación.



El caudal de actividad en esta jornada de lunes será gradual por los lógicos inconvenientes de hacer estado parados dos semanas con todo lo que implica en cuestión de proveedores. Se espera desde la constructora que a partir de mañana se funcione a un buen ritmo y que de forma progresiva se pueda alcanzar el nivel anterior a la parada.



El estadio se encuentra en la fase de avance de la estructura externa, formada por un voluminoso rectángulo perimetral a base de hormigón para dar cabida a los nuevos espacios interiores y sustentar la que será la grada nueva por los dos fondos y lateral que generará un aforo de 23.550 plazas.



El objetivo sigue siendo el de acabar para octubre y poder inaugurarlo con el centenario, pero sobre este asunto se ciernen varias incógnitas. Jugar a puerta cerrada o no jugar permitirá que se aceleren los tiempos, pero si hay partidos en verano no se podrán desmontar en plazo las cubiertas viejas que soportan focos, obligados por la televisión.



Nadie sabe si la temporada 20-21 comenzará con público. De no ser así afectaría la fiesta del centenario y a la campaña de abonados, ya de por sí compleja por las reubicaciones obligadas (hasta 700). La directiva también tiene que decidir si compensa de alguna forma a sus socios con los cinco partidos de este curso que, más allá de que se jueguen, ya no verán in situ.