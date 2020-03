El Roberto Torres más personal

30/03/2020 a las 06:00

Está siendo uno de los jugadores más activos en las redes sociales. Roberto Torres ha querido durante esta cuarentena establecer contacto con los aficionados a través de Instagram para ir contestando preguntas





Entrenar en casa.

“Estamos acostumbrados a un ritmo de entrenamiento y de competición muy alto y ahora por mucho que hagamos en nuestras casas, no tiene nada que ver con nuestro trabajo habitual. Cuando volvamos a entrenar, habrá que tener paciencia porque pueden aparecer lesiones que nos frenen, pero seguro que el club lo va a gestionar muy bien”.



No poder tocar balón.

“Es algo que nos perjudica ahora porque físicamente se pueden hacer mil cosas pero con balón es más difícil practicar así que habrá que meter más horas cuando volvamos”.



El confinamiento.

“A ratos y a días. De momento lo llevamos bien por lo general, intentando tener mucho ingenio para pasar lo mejor posible. Tengo un niño de 2 años y poco y cada 20 minutos se aburre y hay que cambiar de juego” (...) Lo mejor es que puedo pasar muchas más horas con él. Hay momentos que me lleva al límite porque es un niño obviamente y son eléctricos por naturaleza. Pero está además en un momento en que todo lo que haces y dice te deja asombrado porque se quedan con todo”.



¿Acabará la Liga?

“Creo que acabará y deseo que acabe. Estaba siendo una temporada muy bonita y tenemos el objetivo cerca así que espero que pronto vuelva todo a la normalidad” (...) “Ahora mismo el fútbol es lo menos importante. Hay mucha gente muriéndose y seguiremos un tiempo en casa”.



Ser futbolista.

“Desde fuera puede parece todo muy bonito, pero desde dentro es diferente. Lógicamente trabajamos en lo que nos gusta, algo difícil de conseguir. Somos personajes públicos, tenemos poca intimidad, vivimos de nuestro cuerpo y tenemos que cuidar todos los detalles (alimentación, descanso...) las 24 horas del día. Nos perdemos muchísimas cosas de nuestro entorno por partidos, viajes etc. En conjunto yo estoy encantado de dedicarme al fútbol y no lo cambio por nada, pero es verdad que es muy sacrificado”.



Pubalgia.

“Tuve una temporada y media y por no parar del todo, lo que hice fue perjudicarme a mí mismo y al equipo, porque seguía jugando y estaba lejos de mi nivel. No he llegado a estar con 0 dolor nunca, pero lo tengo controlado. Hacer ejercicios de fortalecimiento y movilidad todos los días antes y después de entrenar es básico”.



Alimentación.

“Lo importante que es la alimentación y lo poco que la cuidan muchos. A partir de la alimentación es cuando se mejora en todo. Si te cuidas no te lesionas (o te lesionas mucho menos) y puedes entrenar más y estar mucho mejor en todos los aspectos”.



Haberse planteado salir de Osasuna.

“Ha habido momentos de todo tipo, pero siempre he creído que aquí es donde soy feliz y siempre ha podido eso al final respecto a cualquier otro equipo”.



Próximo canterano en subir.

“Soy de mojarme, pero ahora mismo no me atrevería a decir uno porque hay unos cuantos que prometen. Sí que me gustaría muchísimo que Javi Martínez subiese definitivamente porque creo que puede cuajar muy bien en nuestro equipo para muchos años ya que es muy joven y además es un gran chico y muy trabajador”.



Moncayola.

“Gran jugador que me ha sorprendido porque no le había visto jugar hasta que subió en pretemporada. Tiene un bonito presente y futuro por delante, ojalá aquí con nosotros”.



Marcar en El Sadar.

“La sensación de marcar un gol es lo más bonito del fútbol y sin duda para mí como navarro hacerlo en El Sadar es lo máximo que puedo vivir. Quizá son esos momentos los que más echo de menos ahora”.



Ejemplo a seguir.

“No es futbolista, pero creo que Rafa Nadal, como deportista de élite, es y debe ser un ejemplo para todos por su sacrificio y constancia y por su manera de ser. Nunca le he visto perder las formas pase lo que pase y siempre es autocrítico, algo difícil de encontrar en este tipo de gente”.



Un jugador que volviera a Osasuna.

“Alex Berenguer, Raúl García o Mikel Merino (o los 3)”



Top 3 de sus goles.

“El del Elche de la temporada pasada, el de Extremadura de la temporada pasada y el último contra el Espanyol”.



¿Juegan al mus en los viajes?

“La gran mayoría no sabe. Hasta este año jugábamos a la pocha (o pinchazo en Navarra) pero este año jugamos mucho al parchís. Tenemos un pique muy bonito Nacho, Oier, Sergio y yo”.



Grupos de música.

“Marea, Kaotiko, Melendi, Estopa, La Raíz”.



Jugador favorito.

“Me fijo en muchos para mejorar, pero no tengo un preferido. Al final es gente con la que me enfrento y no es bueno idolatrarlos más de la cuenta. Sí creo que no volveré a ver a nadie como Messi, así que el poder decir que le he visto jugar y que he jugado contra él me hará sentirme orgulloso el día de mañana”.



El adiós de Rafa Usín del Xota.

“Cada uno tiene sus razones sus razones siempre para hacer una cosa u otra. Me da mucha pena que se vaya porque es un jugadorazo y además una gran persona”.



Botas favoritas.

“Soy rarito con ese tema y las que llevo el último año y medio son las que más me gustan de todas las que he tenido”.



Compañero de más calidad.

“Me encantaba ver entrenar a Cejudo, lo hacía todo bien. Fran Mérida y De las Cuevas son otros dos con más calidad que he visto”.



Retirarse en el Avance de Arre.

“Al presidente se lo he dicho muchas veces pero no me cree. Se me ha pasado por la cabeza. Me haría mucha ilusión, pero el día que me retire no sé si tendré ganas”.



Tres mejores estadios.

“Bernabéu, San Mamés y Mestalla. Tengo ganas de jugar en el nuevo Anoeta. Estuve en el banquillo en Copa. Ha quedado espectacular”.



Referente en Osasuna.

“Don Patxi Puñal. Tuve la suerte de tenerlo de compañero, de aprender de él y de heredar su número, algo muy importante para mí”.