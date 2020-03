27/03/2020 a las 06:00

Estos días, en pleno periodo de cuarentena, los socios de Osasuna han recibido un correo electrónico por parte del club para contestar unas preguntas. El núcleo de la encuesta se centra en saber cuántos aficionados están dispuestos a cambiar de asiento y trasladarse a la parte nueva ya que la obra de reforma implica la pérdida de numerosas butacas actuales. El club calcula que serán unas 700.



No es éste un asunto baladí para el futuro a medio plazo de una entidad que con esta herramienta prepara la próxima campaña de abonados para un estadio que tendrá una capacidad superior: 23.550 espectadores.



“Hemos lanzado dos encuestas, una para socios y otra para simpatizantes. Queremos conocer si van a renovar pero sobre todo, cómo van a ser los flujos de movimiento dentro del estadio porque eso nos ayudará a organizar mejor los plazos de renovación, que este año van a ser muy complejos”, explican desde la entidad osasunista.



Se ha remitido la comunicación a 10.000 personas, solo mayores de edad y con dirección de correo electrónico, y han respondido 5.000 socios y 800 simpatizantes. Estos últimos van a tener prioridad para obtener el nuevo abono de cara a la siguiente campaña, toda vez que en la anterior no se dieron altas por el aforo tan reducido.



El club parte con el hándicap de poder dar salida a los afectados por la reforma ya hecha en Preferencia y ahora se suman los de Sur por la construcción de la grada muro (uno de los iconos del proyecto ganador de OFS Architects y que dispondrá de asientos rail seat para estar de pie), Lateral y Norte. Para cumplir con la licencia de actividad, los asientos deben contar una separación de 50 centímetros, lo que provocará la pérdida de muchos de ellos en estas tres gradas del estadio que se van a transformar con la reforma y ampliación hasta alcanzar una altura pareja a la tribuna alta.



Hay que aclarar que la afección de esa merma de butacas en la grada actual, que no se va a reformar en lo sustancial, se mitigará en parte con la recuperación de localidades que hasta ahora no se vendían por mala visión. Las columnas desaparecerán.



Al socio le preguntan básicamente en la encuesta si está dispuesto a renovar y si es así si se cambiaría de sitio y a dónde le gustaría ir. “Tenemos que ver quién se quiere ir arriba y quién se quiere seguir abajo y en qué orden lo hacemos, cómo organizamos para no dejar a nadie atrás y que la reagrupaciones familiares se puedan hacer”, indican.



El futuro de la competición de la presente Liga puede marcar los tiempos en la campaña de la renovación. Si ya no se juegan más partidos, el club dispondrá de todo el verano. En cambio si hay actividad en junio y en julio, es necesario anticiparse para no dejarlo todo reducido a unas escasas semanas antes del inicio de la siguiente campaña 2020-21. “No es una renovación al uso porque va a haber mucho cambio de localidad dentro del estadio”, terminan las mismas fuentes.

El Sadar va tomando su nueva figura rectangular

No paran las obras de El Sadar. Siete decenas de operarios de la constructora VDR siguen trabajando cada mañana, en jornada continua, a pesar del estado de alarma. El estadio desde fuera ya tiene un claro aspecto rectangular por las esquinas formadas. Se está levantando poco a poco el esqueleto de la zona de Sur, Lateral y Norte que soportará la nueva grada que permita ampliar el aforo hasta los 23.550 espectadores. Se está echando hormigón para formar el nuevo suelo de la primera altura en un recinto que va a ganar habitabilidad por los nuevos espacios. Los plazos siguen según el calendario previsto porque por ahora no se han parado los trabajos. Otra de las novedades de los últimos días ha sido la retirada del vídeomarcador de Tribuna Sur.