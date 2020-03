Osasuna no contempla ahora un ERTE para jugadores y empleados

22/03/2020 a las 06:00

La noticia saltó el sábado en diversos medios catalanes. El Barcelona va a plantear un ERTE a sus trabajadores y pedir a los futbolistas que se bajen el sueldo. Se trata de la entidad deportiva del mundo que más ingresa, con más de mil millones de euros, y su estructura se tambalea desde que no hay partidos, no se venden entradas y las tiendas de oficiales están cerradas. La crisis del coronavirus ha obligado a la directiva a formular en los próximos días el ERTE después de una reunión telemática celebrada el viernes. El expediente temporal de empleo permite que la empresa suspenda los contratos de sus trabajadores durante un tiempo.



En el caso del Barcelona, los sueldos representan casi el 70% de los gastos de la entidad, por lo que si la temporada no finaliza podría no haber recursos para pagar las cuantiosas fichas.

“Los jugadores tendrían que renunciar en buena lid a parte de su ficha porque en la medida en que no hay competiciones, los clubes van a dejar de ingresar”, señala el economista Gay de Liébana sobre la Primera División. “No sé qué pasará con la temporada pero creo que un gesto que les honraría sería que dejasen de ingresar parte de sus fichas. Los clubes van a tener que tomar medidas porque no les van a llegar las fuentes más importantes de sus ingresos: los derechos de televisión, mercadotecnia y taquillaje”, analiza.



En Alemania y Francia ya se han tomado medidas.



CALMA EN OSASUNA



En Osasuna nadie escapa a la preocupación extendida en el fútbol y en la posible pérdida de los 25% de los ingresos de no jugarse más partidos. Esto supondría para el club una merma de 14 millones. Como ya informó este diario, el club tiene entre sus planes acometer alguna venta en un escenario negativo. La plantilla cuesta 30 de los 55 del presupuesto.



De momento se aguarda la situación con calma. “En ningún caso vamos a pronunciar esa palabra que pronuncian otros”, señala una fuente refiriéndose al ERTE. Los rectores del club no se han planteado dar un paso en este sentido. En todo caso, dicen, esperarían a un posible acuerdo marco entre LaLiga y AFE, patronal y sindicatos. Todo depende del tiempo en que dure esta situación.



Y tampoco hay que descartar, añaden, que se cumpla el planteamiento dictado por Javier Tebas. Que los entrenamientos vuelvan sobre el 1 de mayo, se reanude la competición en quince días y se puedan jugar las once jornadas restantes a puerta cerrada y con todos concentrados, incluso mordiendo los primeros días de julio. El aplazamiento de la Eurocopa abre el camino pero la incertidumbre es total.



Sería terminar como fuera para salvar los cerca de 700 millones globales de derechos de televisión. “Hoy, Osasuna no se plantea absolutamente nada, considera que se va a terminar la Liga. El impacto sería pequeño y asumible”, indican desde la entidad.



El viernes se celebró una reunión telemática de los clubes con Tebas, que mostró su optimismo de reanudar. Se habló del ERTE y cada equipo expuso su idea.



ENCUESTA A LOS SOCIOS



En el club argumentan que los futbolistas no se han quedado parados ya que siguen entrenando en sus casas y no han cesado de hacer su labor, jugar partidos, porque todavía hay opciones de que se puedan disputar las once jornadas. Sabiendo que ellos cobran por año completo, hay otra postura: nadie habla de ERTE cuando la competición se para por las selecciones.



En el caso de los empleados, Osasuna tampoco ha estudiado estos días el expediente de regulación temporal de empleo. Pero el covid-19 está mermando la actividad de muchas áreas.

Mientras tanto, el club ha enviado a los socios una encuesta sobre la campaña de renovación para preguntar al abonado si seguirá o si quiere cambiar de sitio.

Las Palmas da marcha atrás al ERTE



La Unión Deportiva Las Palmas no realizará finalmente un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) con los 242 trabajadores del club -a consecuencia del COVID-19- y ha explicado que no podía dejar a su gente en una “situación crítica”, garantizando los pagos de los contratos en vigor hasta el 30 de junio.



“No podíamos dejar en una situación crítica a todos los que forman parte de esta familia. Garantizamos, en este minuto, el cobro íntegro del salario de todos nuestros trabajadores en estos tiempos tan convulsos hasta el próximo 30 de junio, fecha en la que se finaliza la temporada”, indicó Miguel Ángel Ramírez’.



El club canario inició el protocolo de ERTE, pero optó por rechazar el despido de los trabajadores, entre ellos miembros de los departamentos administrativos, periodistas de la radio oficial, personal de limpieza, cocineros o incluso técnicos de las categorías inferiores.



La UD Las Palmas aseguró que tirarán “de la gestión” que les ha permitido tener “una hucha con cuatro millones de euros”.

Son varios los clubes de Segunda B que han iniciado los trámites. La punta de un iceberg.

“Hay falta de previsión por los derechos de tv”

Desde la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) insisten en que “todo está condicionado por la declaración del estado de alarma”, que “ha condicionado toda la actividad económica productiva y social del país”, y la duración del mismo.



María José López, responsable jurídica de AFE, señaló ayer que si el estado de alarma se prolonga por ejemplo “hasta finales de mayo puede haber un serio problema, pero si dura hasta finales de abril el tema es más subsanable” para acabar antes del 30 de junio.



“Si la competición continúa es una duda que las empresas deben de valorar. Hay situaciones como les que están planteando algunos clubes de un estado de crisis por una falta de previsión de esos famosos derechos de televisión y que eso implicaría unas reducciones laborales de contratos. Es un tema que tienen que hablar los clubes con los representantes de los trabajadores, pero son distintos escenarios”, añadió.



Osasuna, por ejemplo, recibe 45 millones de la televisión, cuando su presupuesto es de 55.

Alemania, Francia e Italia, por delante



Los jugadores del Borussia Mönchengladbach, cuarto de la Bundesliga, han renunciado a parte de sus salarios para ayudar al club, anunció su director deportivo. “El equipo propuso renunciar a los salarios si eso pudiera ayudar al club y a los empleados”, explicó Max Eberl, algo inédito en el fútbol por la crisis del coronavirus. No hubo necesidad de explicar gran cosa a los jugadores”, afirmó Eberl. “Los jugadores saben lo que pasa. Es su trabajo, se informaron y reflexionaron sobre la situación”. El Mainz y el Dortmund han reconocido que están estudiando medidas así. Bild señala que el vestuario del Bayern lo está sopesando.



En Francia, varios clubes han aplicado el ERTE. El Lyon ha sido el último en sumarse al Amiens, Montpellier y Nimes. El sueldo de los jugadores se ve reducido al 85% del sueldo bruto.

En Italia, la reducción general de contratos está ahí. “No puede ser un tabú hablar de recortes. No debe ser mal visto en un momento de emergencia y cuando los sueldos son muy altos”, dice Gabriele Gravina, presidente de la federación transalpina.

