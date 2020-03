Actualizada 18/03/2020 a las 21:53

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha asegurado que la fecha que maneja para que se reanude la competición es mitad de mayo. La opción más real, ha dicho a Marca, es "que a mediados de mayo podamos retomar todas las competiciones europeas". "Dependerá de cómo evolucione la pandemia. Igual puede ser antes, pero esa es la fecha que manejamos como tope para poder empezar", ha asegurado. Según este planteamiento, al quedar 11 jornadas, el campeonato liguero podría terminar el fin de semana del 11-12 de julio, con partidos entre semana para aligerar. Hay supuestos que dicen que en San Fermín se jugarían tres encuentros, aunque todo esto es teoría. Tebas ha explicado que LaLiga está en la Comisión UEFA junto a la Premier y otros campeonatos. "Que se juegue a puerta cerrada dependerá de las autoridades sanitarias de cada país. Preparemos los calendarios de más de 30 competiciones ligueras. Tiene que ser todo en conjunto".



El presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, había señalado horas antes que se tienen que jugar todos los partidos y que no se contempla otro desenlace para finalizar los torneos, dejando abierta la opción de cambiar el formato de la temporada 2020-21 para dar encajes a los partidos pendientes de la actual. Tebas ha comentado que él no quiere "cambiar ninguna temporada". "No nos hemos planteado eso, los escenarios que manejamos son a corto plazo", ha asegurado el presidente de LaLiga, expresando además que no cree que los jugadores se estén planteando que van a perder vacaciones si hay que jugar en junio-julio. "No va a ser problema. Y los árbitros y la RFEF es que ni me planteo que se nieguen. Está reflejado en sus normas".

