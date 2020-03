Así responde Rubén García a las críticas por pintarse las uñas de morado

Actualizada 09/03/2020 a las 20:10

Un vídeo de apenas un minuto en el que sale cocinando unos flamenquines. Rubén García se ha tomado con humor las lamentables críticas que ha recibido por haberse pintado las uñas de morado como gesto de apoyo en el Día Internacional de la Mujer. "A los que no les gustó ayer que me pintara las uñas de morado también puedo freírles unos flamenquines", ha escrito el jugador de Xàtiva.

A los que no les gustó ayer que me pintara las uñas de morado también puedo freírles unos flamenquines, como diría mi amigo @donchalecos ‍ pic.twitter.com/DZz4RnmbbR — Rubén García (@RubenGarcia14_) March 9, 2020

El comentario va acompañado de unas imágenes en las que sale el proceso de elaboración por parte de Rubén García, quien bromea porque los flamenquines se le acaban quemando en la sartén. "Se me ha ido la mano, huele a quemado. No tienen mala pinta del todo. No me entra en la dieta pero un día es un día", ha ironizado.

Comentarios fuera de tono

Rubén García ha aprovechado el vídeo para salir al paso de los desafortunados comentarios que se vieron en las redes sociales a su imagen con las uñas pintadas. Tanto a su publicación, como a la difusión por parte de la Liga llegaron decenas de respuestas atacando al futbolista de Osasuna por haber decidido tener ese gesto en el Día Internacional de la Mujer.

