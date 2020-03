El Promesas, arrollado por el Unionistas

08/03/2020 a las 06:00

Salió goleado, y pudo ser todavía peor, el Promesas de su visita a las Pistas de Salamanca. El Unionistas, necesitado, le puso más intensidad. El filial rojillo acabó completamente borrado del mapa por un rival que le superó en todos los aspectos durante los 90 minutos y que incluso pudo haber conseguido una renta mayor. Osasuna no fue capaz de generar ni una sola oportunidad de peligro.

Resultaron los instantes iniciales de tanteo el único momento de igualdad e incertidumbre en lo que a dominio y sensaciones se refiere. Los visitantes parecían querer el balón e incluso se mostraron superiores, aunque sin pisar el área rival. Buscaba el Unionistas dos premisas: envíos rápidos a la espalda de la defensa y el balón parado. La primera estuvo a punto de darle réditos en un par de desajustes entre Iñaki Álvarez y su defensa, mientras que por la segunda encontraría el camino del gol. Góngora ejecutó un córner muy bombeado y que cayó con nieve para que Guille Andrés, entre varias cabezas, peinara al palo largo. El nuevo panorama le dio alas a los locales, que no concedieron en su resistencia. Un nuevo balón a la espalda, de Guille Andrés para un eléctrico Álvaro Romero, dejó a este en el área. Herrando llegó tarde al cruce y cometió un infantil penalti. No perdonó Góngora desde los once metros.

Los dos cambios tras el descanso y la desventaja en el marcador hacían suponer una ofensiva del Promesas, en busca de una reacción que en realidad nunca llegó. Incapaz de siquiera pisar el área rival, el filial rojillo se desangraba cada vez que le tocaba defender. Y en un córner idéntico al primer tanto llegó la sentencia, esta vez con Cavafe como ejecutor. Quedaba media hora estéril y anecdótica en lo que a la batalla por los puntos se refiere, aunque sí resultó un espaldarazo para un Unionistas que se gustó entre vítores y una tortura para un Promesas que jamás compareció en las Pistas. Y ya van cinco partidos sin ganar.

CASTILLEJO: "LA VALORACIÓN ES FÁCIL: NO HEMOS COMPETIDO"



Visiblemente molesto, no solo por el resultado sino por la imagen dada por los suyos, Santi Castillejo lamentó la falta de competitividad de su equipo. “No hemos competido, la valoración es muy fácil. En los dos años que llevo aquí hay dos partidos, el del Bilbao Athletic y este, que no hemos competido”, afirmó el entrenador de Osasuna Promesas.

UNIONISTAS 4

OSASUNA PROMESAS 0

Unionistas Salamanca. Mario; Cavafe, Pedro López, Zubiri, Góngora; Jose Ángel, Gallego, Javi Navas (Diego González, m. 86), Álvaro Romero, De la Nava (Iván Garrido, m. 70); y Guille Andrés (Portilla, m. 78).

Osasuna Promesas. Iñaki Álvarez; Samuel, Herrando (Aranguren, m. 46), Lizarraga, Gorka Jiménez; Javi Martínez (Aimar, m. 46), Berruezo, Oier Calvillo (Hualde, m. 62), Alvarito, Meoqui; y Jony.

Árbitro. Iglesias Gutiérrez (Comité cántabro). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Cavafe, Guille Andrés y Javi Navas y a los visitantes Herrando y Samuel.

Goles. 1-0 (m.15): Guille Andrés. 2-0 (m.38): Góngora (p). 3-0 (m.56): Cavafe. 4-0 (m.87): Diego González.

Incidencias. Anexos Helmántico-Pistas Municipales. 2.000 espectadores.