Abelardo: "Hemos estado muy mal y la culpa es mía"

Actualizada 08/03/2020 a las 15:39

El entrenador del Espanyol, Abelardo, señaló en la rueda de prensa posterior a la derrota ante Osasuna que el de El Sadar es “el peor partido" desde que está y que el equipo ha estado "muy mal”, a la vez que ha asumido la culpa al haberse “equivocado en la alineación”.



Abelardo ha indicado después de la dura derrota sufrida en Pamplona que su equipo “nunca ha estado en el partido”, por lo que no queda otra que seguir hacia adelante “sin bajar los brazos”.



“Nunca hemos dado la sensación de que podíamos ganar el partido”, ha destacado el técnico perico que, según él, también se ha equivocado “posiblemente” en la manera de plantear un encuentro “importante en el que tanto mis jugadores como yo no hemos respondido”.



“Osasuna te puede superar, pero en ningún momento hemos demostrado querer ganar el partido”, ha declarado tajante Abelardo quien ha aceptado que posiblemente debió haber metido “a otros jugadores que hubiesen demostrado esa sensación”.



El preparador del conjunto perico ha manifestado que la salvación “está cada vez más difícil ya que la distancia ha aumentado, pero el domingo tenemos otra final en la que debemos salir a tope después de este toque de atención”.



El asturiano ha pedido a la afición periquita “que siga creyendo en nosotros”, a la vez que ha asegurado que su equipo “peleará hasta el final”.



“No podemos volver a salir así a un terreno de juego, ni yo como entrenador escogiendo el once titular, ni mis jugadores saliendo como han salido”, ha dicho el de Gijón aclarando que la actitud de sus jugadores “ha sido de 10 y les defenderé a muerte siempre”.