Osasuna se plantea poner un césped híbrido en El Sadar

04/03/2020 a las 06:00

Osasuna está pendiente de las obras para cambiar el drenaje del césped, algo que no se ha hecho nunca desde que El Sadar se inauguró en 1967. El proceso de remodelación va a implicar el tráfico de camiones por el campo, lo que obligará a sustituir el sistema vigente, especialmente dañado en la banda de Preferencia. Si los camiones se retiran con la antelación suficiente se pondrá un césped híbrido para la próxima temporada siempre y cuando se logre la permanencia. Esta opción sería la más conveniente para mejorar las prestaciones del césped. No obstante, si no hay tiempo, podría optarse por colocar unos tapetes como una solución temporal.

En el club aseguran que están a la espera de cómo transcurre el proceso de la maquinaria de obra para tomar la decisión. Las conversaciones con la constructora tienen sobre la mesa este aspecto. De momento el club ha realizado una importante inversión en unas lámparas de la marca SGL de alta gama para cuidar la hierba en su proceso de fotosíntesis. Son lámparas de calor que benefician la conservación del terreno. Numerosos clubes las usan en sus estadios. Osasuna tiene previsto instalarlas cuando se acondicione la instalación eléctrica necesaria.

FIBRAS PLÁSTICAS BAJO EL CÉSPED

En la entidad estudian la posibilidad de llevar a cabo la instalación de un césped híbrido, algo que ya tienen un gran número de campos en el fútbol español. La ventaja que tiene es que incorpora un sistema de drenaje eficiente. Es una mezcla entre hierba natural y artificial. Favorece la tracción, la resistencia y la estabilidad de los futbolistas.

Técnicamente, el césped híbrido está compuesto por unos 20 millones de fibras plásticas de 18 centímetros de largo que se entierran en el campo. El césped natural, al crecer, tiene esas mejoras de cara a la pisada de los jugadores y la forma en la que rueda el balón. Además, el drenaje del campo es otro de sus puntos fuertes. Las horas de sol limitadas, que además se ven reducidas con la cubierta de Preferencia, tendrán una afección menor para El Sadar. El mantenimiento también es mejor. Estadios como el Camp Nou, el Coliseum, La Cerámica, Anoeta e Ipurua han apostado por el césped híbrido.

El Sadar apenas ha tenido una renovación en este aspecto, salvo en zonas del campo muy puntuales donde se ha acumulado gran cantidad de agua. En el club asumen que existe un problema en la zona de los banquillos, algo que surgió en 1990 con las obras del cambio de cubierta. Además de no contar con apenas luz solar existe un déficit importante de drenaje.

TOQUE DE ATENCIÓN DE LA LIGA

La Liga de Fútbol Profesional comunicó a Osasuna como incidencia el deficiente estado de la hierba en Preferencia. Se levanta con excesiva facilidad. Le instaron al club a que tomara medidas antes de ser sancionado. Por eso hace escasas semanas se renovó esa parte del campo.

El cambio se produjo en esa banda y en las áreas para ofrecer un mejor aspecto y garantizar la seguridad de los futbolistas. Aparte, ya en verano, se acometió un proceso de regeneración. Ante la posibilidad de que el nuevo estadio reciba menos luz solar al ser tan envolvente, en Osasuna tienen previsto emplear las lámparas de calor adquiridas para cuidar el césped de El Sadar.