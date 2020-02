Actualizada 25/02/2020 a las 14:20

El abogado del exvicepresidente de Osasuna Juan Pascual ha rechazado las acusaciones de apropiación indebida y falsedad documental dirigidas contra su cliente en el caso Osasuna y ha afirmado que no se han presentado pruebas contra él. "Lo único que hay es la palabra del señor Vizcay -exgerente del club-", ha afirmado, durante la presentación de sus conclusiones en el juicio del caso Osasuna.

El abogado ha rechazado también la acusación por corrupción deportivo, reconociendo que su cliente era conocedor de la intención de Osasuna de primar a jugadores del Betis por ganar al Valladolid en la temporada 2013/2014, pero ha sostenido que las primas por ganar no son delito. "No hay una sola sentencia en España que considere que primar por ganar es delito", ha afirmado el letrado.

Por ello, ha solicitado una sentencia "ejemplar" que sea de absolución para Juan Pascual. Además, ha señalado que "llama poderosamente la atención que se estén solicitando penas de 12 y 14 años, que son penas propias de un delito de homicidio".

El abogado ha afirmado que las acusaciones sobre apropiación indebida "se basan exclusivamente en decir que el dinero se sacó por un acuerdo de la Junta" y se ha preguntado "qué prueba han presentado en esta sala de que hubo acuerdo de la Junta". "Ninguna. Ningún directivo lo ha reconocido, no hay acta que documente acuerdo alguno, y lo único que hay es la palabra del señor Vizcay", ha indicado.

El letrado ha destacado que "el mayor reproche" que se puede hacer a Vizcay es "haber incumplido con su deber de haber dejado constancia del destino del dinero". "Tengo la convicción personal de que el destino del dinero que dice Vizcay probablemente sea cierto, pero aquí no estamos para convicciones. ¿Qué prueba hay de que Vizcay haya llevado el dinero a dónde dice? No hay ninguna", ha asegurado.

"Juan Pascual no sabe cuál es el destino que se le ha dado al dinero, si ha ido a jugadores, a primas, a partidos, salvo en lo que se refiere a los 400.000 euros que a él le informan", ha subrayado.

En cuanto a la falsedad contable, ha asegurado igualmente que "la única prueba que existe es la declaración de Vizcay". "No hay absolutamente nadie que sitúe al señor Pascual conociendo que se estaba elaborando un recibo falso en absoluto y si no se sabe que hay un recibo que es falso, no se puede saber que las cuentas son falsas", ha dicho, para afirmar que Pascual "no ha participado ni en el encargo del documento, ni en la confección, ni en su contabilización".

En esta línea, ha señalado que "el señor Pascual confía en el equipo económico del club y confía especialmente en el auditor, si el auditor le dice que las cuentas reflejan la imagen fiel del club, el señor Pascual no tiene ningún elemento para pensar lo contrario".

CORRUPCIÓN DEPORTIVA

Por último, en el caso de la corrupción deportiva, ha afirmado que por parte de las acusaciones "se pretende unir en un solo hecho el Betis-Valladolid y el Osasuna-Betis, probablemente conscientes de la escasa posibilidad de que prospere la tesis de que primar por ganar es un delito".

El abogado ha reconocido que se habló en una Junta Directiva de primar a jugadores del Betis con un máximo de 400.000 euros por ganar al Valladolid y que su cliente era consciente de ello. Sin embargo, ha dicho que no se habló de pagar por que el Betis se dejara ganar contra Osasuna y ha afirmado que, citando la declaración de Vizcay, es algo que se habló "en Madrid". Así, ha considerado que, de existir ese acuerdo, no fue en la Junta Directiva y Pascual no tenía conocimiento de él.

Además, ha sostenido que no es delito primar por ganar. Frente al argumento de la Liga de que la legislación no establece menciones o diferencias entre primas por ganar, perder o empatar, el letrado ha afirmado que "si el legislador no dice nada de ganar, perder o empatar es por algo tan sencillo como que hay muchos deportes como el tenis, el baloncesto o el atletismo en los que no se empata". "Es obvio que lo que se exige es la predeterminación del resultado, que es algo distinto a la prima por ganar", ha indicado.

En este sentido, ha afirmado que "la prima por ganar no tiene la capacidad de predeterminar" el resultado. "A mi me pueden dar 2 millones por ganar la Behobia-San Sebastián y todos somos conscientes de que no seré capaz de ganar", ha señalado.

Por último, sobre la declaración que hizo el jugador Sisinio Fernández en el sentido de que, durante la fase de instrucción, una persona que creía que era juez le puso en contacto con Tebas y éste le prometió que le cubrirían el contrato si hablaba sobre amaños, el abogado de Pascual ha querido aclarar que él "jamás" ha pensado que la fiscal pudiera estar presente en ese momento. No obstante, si ha considerado que es bueno se "investigue" la declaración del jugador y que "se llegue a una conclusión de si lo que dijo este señor es cierto o no".

