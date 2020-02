Suárez dice que el Valladolid ofreció una prima al Espanyol por ganar ante Osasuna a modo de "señuelo"

Actualizada 10/02/2020 a las 15:46

El expresidente del Valladolid, Carlos Suárez, ha asegurado que ofrecieron una prima al Espanyol para que ganase su partido contra Osasuna a modo de “señuelo” y con el conocimiento de La Liga para confirmar sus sospechas de que el club rojillo había amañado ese partido.



Suárez ha declarado como testigo en el juicio contra seis exdirectivos de Osasuna, tres exjugadores del Betis y dos agentes inmobiliarios acusados de delitos de apropiación indebida, societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva por el supuesto amaño de partidos.



Según ha indicado, decidieron con el beneplácito de Tebas ofrecer una prima de 125.000 euros al Espanyol para ganar a Osasuna a modo de “señuelo”, pero la cantidad “no debió parecerles suficiente” y, tras preguntarles cuánto querían, les indicaron que no había posibilidad de negociar porque “ya habían llegado a un acuerdo con Osasuna”.



El expresidente del Valladolid ha manifestado que había recibido informaciones sobre que Osasuna “se estaba moviendo” para intentar amañar partidos, siendo su interlocutor principal el exdirector deportivo del Valladolid, Alberto Marcos, aunque cuando informó a Tebas sobre este asunto le confirmó que tenía ya conocimiento de ello por otras fuentes.



Se ha mostrado desconocedor de quién informó a Marcos sobre estos amaños y ha reconocido que no ha tenido constancia directa sobre ningún movimiento, sino a través de terceros, si bien ha señalado que para él es obvio que “a un presidente no se lo van a contar” y ha subrayado que se cumplieron todas sus sospechas.



Según ha recordado, Marcos le hizo referencia a que Osasuna estaba intentando “comprar” el partido del Espanyol con Osasuna, pero “parece ser que no estaban de acuerdo” y finalmente pactaron un empate “porque el Espanyol estaba salvado prácticamente”.



También ha indicado que tenían información sobre un ofrecimiento de una prima a jugadores de Betis por ganar al Valladolid que les fue confirmada por uno de los exjugadores acusados, Jordi Figueras, y ha negado con enfado y rotundidad a pregunta de la defensa que él “nunca” ha intentado comprar ni ese ni ningún otro partido.



Respecto a un whatsapp que le envió a Tebas en el que le decía "igual pierdo, pero me llevo a esos golfos de Osasuna conmigo" ha culpado al equipo rojillo de su descenso indicando: “Teníamos que pillarles porque habrían pagado las primas y si demostramos que lo estaban haciendo tendrían que haber descendido”.



También ha hecho referencia al exjugador de Osasuna, Sisi, que según ha indicado estaba recabando información entre los capitanes del equipo indicando que Tebas le aseguró su contrato “para sentirse libre de hablar” en su declaración, aunque ha señalado que cree que esto no llegó a materializarse porque “no debió de decir nada”.

