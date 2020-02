Actualizada 02/02/2020 a las 21:19

El entrenador del Villarreal, Javier Calleja, indicó en rueda de prensa tras ganar su equipo a Osasuna que el nuevo fichaje Paco Alcácer no pudo tener mejor debut, ya que marcó y provocó un penalti que fueron decisivos para poder ganar.



"Paco no ha podido tener mejor debut, decisivo con el gol y con el penalti. Estoy seguro que nos va a dar mucho este año. Me planteo jugar con dos delanteros en el área, es una opción que valoramos y trabajamos. Son dos delanteros (Gerard y Alcácer) con gol y que generan peligro, por lo que es una opción que valoramos mucho", explicó.



Sobre el desarrollo del encuentro, apuntó que "sabíamos que iba a ser complicado, que debíamos tener mucha precisión para jugar a lo que queríamos y no la hemos tenido. Pero hemos tenido trabajo y sacrificio para igualar su esfuerzo y hemos hecho un partido muy serio".



"Ganar es muy complicado, sea contra quien sea. Todos los rivales tienen argumentos para complicarte, por lo que cada partido es muy duro. Estamos bien, estamos ganando, pero sabemos lo que nos cuesta. Y ahora en la Copa será igual de complicado", señaló respecto al duelo de la próxima semana ante el Mirandés.



El técnico se congratuló de la buena dinámica de resultados de los suyos al señalar que "tiene mucho valor la racha, cada partido es una final, es muy complicado ganar y nosotros llevamos buena dinámica. El equipo consigue ganar en partidos como este, duros, en los que sufres y eres capaz de reponerte, esas victorias las saboreas más".

