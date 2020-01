Actualizada 28/01/2020 a las 16:04

Los exdirectivos de Osasuna Manuel Ganuza, José Luis Roldán y José Manuel Purroy han coincidido este martes en señalar en el juicio del caso Osasuna que desconocían las salidas de dinero en efectivo de las cuentas o de la caja del club y que tampoco escucharon que se hablara de posibles amaños de partidos.

Durante los testimonios que han ofrecido en el juicio, Manuel Ganuza ha sido el más contundente al afirmar que, en torno a la gestión del club, había "dos directivas paralelas" durante la etapa de la presidencia de Miguel Archanco. Según ha asegurado, "unos tomaban decisiones y otros nos enterábamos de esas decisiones". "Después de todo lo que estoy viendo anteriormente y ahora, algunos directivos estábamos en la luna de Valencia, no nos enterábamos de la fiesta", ha dicho, durante su declaración como testigo en el juicio del caso Osasuna.

Ganuza, que dimitió como directivo en mayo de 2014, ha afirmado que en la Junta Directiva "algunas veces veíamos algunas cuentas, pero las decisiones relevantes no se tomaban en Junta". "Unos tomaban decisiones y otros nos enterábamos de esas decisiones. Muchísimas decisiones que se tomaban no pasaban por Junta", ha asegurado.

El exdirectivo ha señalado que "los que estábamos en luna de Valencia éramos José Luis Roldán, José Manuel Purroy y yo", una afirmación que, sin embargo, han rechazado Roldán y Purroy, que han asegurado que no se sintieron ninguneados en la Junta Directiva.

Sobre el papel del entonces gerente Ángel Vizcay, Manuel Ganuza ha asegurado que "en la época de Archanco las decisiones finales correspondían al presidente, pero hay que reconocer que el señor Vizcay tenía muchísimo poder en el club, lógico y normal -ya que llevaba más de dos décadas en el club-". En todo caso, ha dicho que no sabe si Vizcay tomaba decisiones por su cuenta.

Por otro lado, ha afirmado que "jamás" ha oído hablar de amaños de partidos o de primas a terceros equipos, "ni en Juntas Directivas ni fuera". "En mi presencia jamás se trató ese tema. Yo cuando oigo estas cosas, si hemos amañado o dejado de amañar, Osasuna no tenía un duro. Si no teníamos un duro, ¿cómo vamos a hacer nada? Esto es así. No teníamos un duro. Nos iban a cortar la luz. Pedimos dinero muchas veces a la Fundación Osasuna para pagar facturas de la luz", ha afirmado.

Además, ha dicho que no tiene "ni idea" sobre salidas de dinero del club y ha asegurado que se ha enterado ahora de que había una caja fuerte distinta a la que había en el despacho del presidente.

También ha negado que él pusiera su firma para un préstamo de 220.000 euros que concedió Lacturale, patrocinador del club, y ha asegurado que la supuesta firma a su nombre en ese documento no es suya. "Yo no he firmado, me ofreció el juez instructor las pruebas caligráficas y estoy esperando", ha indicado.

Preguntado sobre si ha cobrado dietas, ha dicho que ha cobrado 808 euros por gastos en conceptos como kilometraje o comida por dos desplazamientos que realizó para ver sendos partidos del equipo.

ROLDÁN: EN LA JUNTA "SE COMENTABAN LAS COSAS Y SE PODÍA DEBATIR"

Por su parte, José Luis Roldán ha dicho que él no tiene conocimiento de juntas paralelas y que él sí se sintió integrante de la Junta, sin verse ninguneado. "En el día a día del club posiblemente haya que tomar muchas decisiones, no hay que esperar a que haya una junta, y en el día a día evidentemente está Ángel Vizcay", ha señalado, aunque ha precisado que desconoce si Vizcay tomaba decisiones por sí mismo o siguiendo directrices. Además, ha afirmado que en la Junta "se comentaban las cosas y se podían debatir diferentes soluciones".

Roldán llegó en 2012 a la Junta Directiva de Archanco y decidió dimitir en agosto de 2013. "Llegué a Osasuna sin saber realmente lo que me iba a encontrar y al poco de estar empecé a ver la gran deuda que había de los años anteriores, con una gestión para mí bastante mala de los años anteriores, cada vez iban apareciendo más deudas y para Navidad transmití que me quería ir, a final de temporada no firmé las cuentas, dimití y me fui", ha señalado.

Además, ha señalado que había "mucha alegría" en los gastos del club, "los sueldos eran muy altos, para mi aquello era una quiebra de la que era muy difícil salir adelante".

No obstante, ha explicado que desconocía la salida de dinero en efectivo de las cuentas o de la caja del club. "Ni se trataba en las juntas ni yo era consciente", ha dicho, para señalar que de hecho "una de las grandes sorpresas que me llevé es que todos los empleados del club cobraban un plus en efectivo, además de su nómina, y yo no lo entendía". Además, ha asegurado que él no cobró dietas.

José Manuel Purroy, que fue miembro de la Junta Directiva de Osasuna durante once años, ha afirmado que desconocía las salidas de efectivo del club. "¿Cómo lo voy a saber yo? No tengo ni idea, lo sabrá el que lo ha sacado", ha dicho, para señalar además que en la caja fuerte que estaba en el despacho del presidente solo había documentos. "No he visto nunca un duro en esa caja", ha dicho.

También ha sido preguntado sobre un préstamo que concedió su cuñado, supuestamente dirigido a Osasuna a través de Ángel Vizcay, y ha dicho que tuvo conocimiento de ese préstamo cuando su cuñado le comentó que no se estaban cumpliendo con los compromisos previstos para la devolución del préstamo, por lo que le trasladó esta situación a Vizcay.

Sobre la capacidad de toma de decisiones del entonces gerente, ha señalado que "después de 26 años en el club sabía más que el estadio del club, tenía firma, tenía todo". No obstante, ha dicho que no sabe si tomaba decisiones al margen de la Junta Directiva, pero "si hay algo que no está en contabilidad o no esta en actas, si lo ha firmado él, no vamos a ser los demás los que lo hemos hecho".

Por otro lado, Purroy ha afirmado que no ha cobrado "ninguna dieta", sino gastos por desplazamientos para asistir a partidos fuera de Pamplona.

