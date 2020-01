Actualizada 10/01/2020 a las 13:33

Brandon Thomas y Lillo son las principales ausencias de la convocatoria de Osasuna para el partido de Copa del Rey ante el Haro que se disputa este sábado. Ambos futbolistas no han entrado en los planes de Arrasate en Liga y tampoco en Copa del Rey. Su futuro en el club rojillo se presenta complejo en pleno mercado de invierno.

"Son dos jugadores que no están teniendo protagonismo. El mercado les ofrece oportunidades y lo estamos valorando. Los clubes se fijan en jugadores que tienen menos minutos. No sé si van a salir o no, se está hablando. Dentro de ese contexto es mejor que viajen mañana. Están bien, pero cada uno ve su futuro. Hay oportunidades de mercado que puede ser buenas para ellos", ha dicho el técnico sobre su posible marcha.

Tampoco están en la lista los lesionados Rubén Martínez, Kike Barja y Raúl Navas, con una sobrecarga en la rodilla. El técnico ha dado descanso a Aridane Hernández y Darko Brasanac.

La convocatoria es la siguiente: Sergio Herrera, Juan Pérez, Nacho Vidal, Unai García, David García, Roncaglia, Estupiñán, Oier, Fran Mérida, Torres, Rubén García, Rober Ibáñez, Iñigo Pérez, Moncayola, Cardona, Chimy Ávila, Juan Villar y Adrián.

