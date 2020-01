Arrasate (Osasuna): "Si no afrontamos el partido en Haro con seriedad, no vamos a pasar de ronda"

Actualizada 10/01/2020 a las 14:00

Jagoba Arrasate ha lanzado un mensaje claro en la rueda de prensa previa al partido copero de Osasuna en Haro. No quiere confianzas porque "hay que demostrar en el campo esa supuesta superioridad".



- El rival. Respetamos mucho al Haro, tenemos que hacer las cosas bien, les hemos analizado. Hay que demostrar en el campo esa supuesta superioridad.

- Características del Haro. Es mejor que el Lorca. Tiene un espíritu colectivo grande, no dan un balón por perdido. No esperamos para nada un rival fácil.

- La Copa en fin de semana. El hecho de jugar el fin de semana cambia, hace que lo planteemos como un partido de Liga. Vienen solo jugadores del primer equipo.

- Hierba artificial. Es verdad que condiciona, igual es más difícil darle continuidad al juego. Pero todos hemos jugado hierba artificial. Puede reducir la diferencia pero no es ninguna exclusa, hay que adaptarse.

- Comparación con el Lorca. No tiene nada que ver. El Lorca juega y deja jugar. Pero el Haro es más aguerrido, mas correoso, el contexto es diferente. Vamos a tener más dificultad.

- Preparación. Hoy hemos trabajado en base al rival, lo demás es darle normalidad a la semana. Queremos plasmarlo en el campo, que es lo más difícil.

- Alineación. "Me gusta mucho el once que voy a sacar. Ahora tenemos un mes con diferentes partidos. A veces hablamos de unidad a o B. No, Osasuna juega mañana en Haro. Si no afrontamos el partido con la seriedad que requiere no vamos a pasar de ronda.

- Perea, cedido al Alcorcón. Entendemos que Perea tendrá protagonismo en Alcorcón, así que adelante. No podemos tener a un jugador con proyección sin jugar, él lo veía bien y nosotros también.

- ¿Ilusiona la Copa? Van a ir mil aficionados, eso es muy bonito. Si vas pasando de estaciones te vas ilusionando. Pero hay que pasar por Lorca y ahora por Haro.

- Jugó con Aitor Calle, técnico rival. Coincidimos en el Lemona, mañana le daré un abrazo. Me hace especial ilusión. Pero quiero ganarle.

