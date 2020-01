Íñigo Pérez (Osasuna): "Enero va a marcar un poco la temporada"

Actualizada 09/01/2020 a las 15:34

El centrocampista de Osasuna Íñigo Pérez ha declarado que el mes de enero “va a marcar” el devenir de la temporada de su equipo, poniendo de ejemplo la campaña pasada, “cuando todo el mundo esperaba un pequeño bajón deportivo que finalmente no lo hubo”.



El centrocampista pamplonés de Osasuna ha dicho en rueda de prensa que afrontan con “ilusión” la semana copera y ha asegurado que el formato actual a partido único gusta dentro del vestuario.



Sobre su posible titularidad frente al Haro, Pérez ha expresado que “el míster es el que decide”, a la vez que ha comentado que en caso de que lleguen esos minutos, espera “poder aprovecharlos”.



“Me gusta ser polivalente, es un reto para el jugador jugar en diferentes posiciones y evidentemente poder hacerlo bien, por lo que espero poder aportar al equipo en cualquiera de las posiciones que me designen”, ha señalado Pérez sobre la posible posición que ocupe en el partido ante el Haro.



Pérez ha asegurado que la división en la que juega el Haro (2ªB), no debe ser motivo para cambiar la forma de encarar el partido, ya que “tenemos el máximo respeto por un rival que si no estás puesto te puede ganar”.

“Todos hemos pasado por campos de hierba artificial, he incluso algunos hemos tocado el barro”, ha comentado Pérez sobre la superficie en la que jugarán frente al Haro, confesando que “cambia muchas cosas a nivel de juego”, tras lo que ha subrayado que “no debe servir de excusa”.



Sobre los minutos disputados ante el Celta de Vigo, Íñigo Pérez ha dicho que se encontró “cómodo” sobre el terreno de juego, dando a entender la importancia del punto logrado para terminar la primera vuelta “con sensaciones muy buenas”.



“El 2019 a nivel individual fue difícil por la lesión, pero a nivel colectivo creo que no he tenido un año mejor, ya que venir aquí, ascender a primera y poder volver a jugar tal y como lo está haciendo Osasuna es bueno”, ha declarado el jugador rojillo sobre el año 2019.



Osasuna ha realizado una buena primera vuelta e Íñigo Pérez opina que en la segunda vuelta se entra en un periodo de “máxima tensión”, asegurando que su equipo debe encarar los partidos de la forma en la que lo han hecho hasta ahora poniendo la salvación como objetivo.



De la situación que vive Chimy Ávila, el exjugador del Numancia ha declarado sobre el argentino que les está dando “muchos goles y muchos puntos”, evidenciando su buen momento de forma, y asegurando que la posible salida del Chimy “no es algo que esté latente dentro del vestuario”.

