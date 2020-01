Óscar García: "Hay errores individuales que nos impiden ganar"

Actualizada 05/01/2020 a las 23:40

Óscar García Junyent, entrenador del Celta de Vigo, lamentó que “un error individual” impidiera a su equipo romper la racha de cuatro jornadas sin ganar, después de que un tanto del argentino Chimy Ávila rescatara un punto para Osasuna en la recta final del encuentro.

“El resultado creo que es inmerecido. Hemos tirado más de 20 veces a portería pero con poco nos penalizan. Nos gustaría dar pasos más grandes en cuanto a salvación pero los que estamos dando son pequeños. Hay errores individuales que nos penalizan, que nos impiden ganar”, declaró el técnico celeste.

Óscar García considera que su equipo tiene que mejorar “el porcentaje de cara a portería” y evitar esos “errores individuales” porque “si encajas es difícil ganar partidos en Primera División”.

“Estoy contento con la intensidad del equipo porque era una de las cosas que queríamos mejorar. Desde que hemos llegado hemos subido el nivel anotador, nos falta subir el porcentaje. Pero no podemos cometer errores individuales que nos penalicen tanto”, reiteró.

Cuestionado por la exclusión de la convocatoria del internacional eslovaco Stanislav Lobotka, un habitual titular, el entrenador del Celta dijo que “su futuro no lo sé, y creo que él tampoco. No lo veía centrado, y él fue honesto y me lo dijo. Por eso no fue convocado”.

