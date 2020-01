Arrasate: “Nacho Vidal tiene buenas sensaciones y está para jugar el domingo”

Actualizada 04/01/2020 a las 14:28

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, considera "muy importante" el partido que jugarán este domingo ante el Celta de Vigo y apunta que su equipo no debe llegar pensando que su rival, a pesar de ocupar puestos de descenso, "se juega más" que Osasuna.



Sobre el Celta de Vigo, Arrasate, ha comentado en rueda de prensa ante los medios ofrecida en El Sadar, que el equipo vigués cuenta con jugadores “de mucho nivel técnico”, por lo que Osasuna deberá “meter ritmo al partido y jugar en campo rival para poder incomodarles”.



Arrasate advierte que el Celta “por una cosa o por otra, actualmente ocupa la zona de descenso, porque no le están saliendo bien las cosas”, aunque también ha ganado en Balaídos a equipos de nivel como son el Valencia o el Athletic de Bilbao.



En cuanto a Osasuna ha señalado que “todos los que están en la lista son aptos para jugar" y en ese sentido ha comentado que Nacho Vidal "ha estado con buenas sensaciones y está para jugar mañana”.



Sobre la lesión de Lato ha señalado que su baja “es parte del fútbol” y espera que “se recupere lo antes posible”, dando a entender que durante varios partidos no podrá contar con sus servicios.



“Empezamos la liga con ese miedo que te atenaza, ahora nos hemos soltado y hemos perdido el miedo a la categoría, por lo que debemos volver a ser competitivos, tener menos errores y recuperar ese respecto hacia la competición”, ha señalado el técnico vasco sobre los últimos partidos disputados por su equipo.



Para Arrasate lo que queda de liga es “una cuenta a atrás”, asegurando que, cada victoria les acerca al objetivo, por lo que espera que su equipo “recupere la seguridad defensiva porque si no, es muy difícil competir en esta liga”.



“Tenemos que recuperar la solidez defensiva, porque empezamos la liga manteniendo un nivel de seguridad muy alto”, ha dicho Arrasate, quien ha añadido que no cree que esa seguridad dependa de ciertos jugadores, sino “del conjunto del grupo”.

