Roig: "Fue penalti claro a favor de Osasuna y hay periodistas de la capital que dudan"

Actualizada 16/12/2019 a las 22:31

Fernando Roig, presidente del Villarreal, ha sido cuestionado por el VAR en un acto de la agencia Efe. En su valoración no ha querido referirse a si su equipo está siendo perjudicado sino que ha centrado el foco en lo que pasó el sábado en el Wanda Metropolitano con Osasuna. "Para no juzgar una acción del Villarreal, opino de la jugada del Atlético-Osasuna, donde se ve claramente que hay un penalti. Pero he leído a periodistas de la capital que dudan, cuando todos vimos penalti. En la segunda jornada y en el Valencia-Villarreal el criterio fue diferente. Arbitrar es difícil, pero hay que mejorarlo", ha dicho Roig, crítico con esa acción que perjudicó a Osasuna y que no ha tenido repercusión en las tribunas nacionales. "Creo que hay que mejorar. No sé cómo. La jugada que os digo del Wanda es clara y no ha tenido tanta repercusión, que es lo que a mí me molesta. El VAR debería haber intervenido y sería bueno que explicaran por qué no lo hizo. El VAR es bueno, pero hay que mejorarlo. El VAR beneficia más a los equipos más pequeños, porque es más justo, pero hay que mejorar".

En el Wanda Metropolitano, antes de que acabara la primera parte, Darko Brasanac fue derribado por el central del Atlético de Madrid Felipe en una jugada que fue revisada por el VAR con las imágenes y que sin embargo no fue considerada como penalti. El hecho ha provocado que Osasuna mande una queja formal a la Real Federación Española de Fútbol.

