Gran victoria de Osasuna Promesas ante el Calahorra

Actualizada 14/12/2019 a las 20:40

Osasuna Promesas logró una gran victoria ante el Calahorra en un encuentro en el que tres zarpazos rojillos doblegaron a uno de los mejores equipos que ha pasado este curso por Tajonar. Calvillo quitó las telarañas de la escuadra antes del descanso, pero dos minutos después Samuel vio la segunda amarilla. Pese a la inferioridad, los de Santi Castillejo salieron muy bien en el segundo tiempo y Barbero y Hualde cerraron el encuentro antes del minuto 60. Los riojanos lo intentaron sin éxito y a falta de quince minutos para el final se quedaron también con diez jugadores.

El encuentro comenzó con dos equipos que se disputaron la posesión sin que ninguno de los dos monopolizara el dominio del esférico, aunque fueron los riojanos los que lo tuvieron durante más tiempo y los rojillos los que más inquietaron el área rival. El tiempo corría sin ocasiones de peligro, aunque el filial amenazó en varias ocasiones el arco rival, todas ellas sin éxito. A la media hora de juego, el Calahorra gozó de una buena ocasión, pero el disparo de Jorge Fernández se fue por encima del larguero.

Cuando el partido se acercaba al intermedio, Calvillo recibió el esférico en el vértice del área y se sacó de la chistera un golpeo con la pierna izquierda que se coló por la escuadra de la portería defendida por Gorka Alegría, que nada pudo hacer ante el golpeo perfecto del osasunista. Sin embargo, poco duró la alegría los intereses rojillos. En el último minuto de la primera mitad, Samuel veía la segunda tarjeta amarilla, dejando a los suyos con un hombre menos para todo el segundo tiempo.

Tras la reanudación, el Calahorra no tardó en embotellar a un Promesas que se defendió con todo sin conceder nada. En el minuto 53, Jose Hualde asistió de tacón para Endika, que ganó la línea de fondo. El lateral zurdo vio el desmarque de Barbero dentro del área y, con un pase raso, dejó al delantero solo ante la portería. El máximo goleador del grupo II no perdonó y puso el 2-0 en el luminoso. Seis minutos habían pasado desde el segundo gol navarro cuando Hualde controló con gran acierto un envío desde la zaga. El control dejó solo al atacante ante el portero y, en el mano a mano, el ‘diez’ no perdonó. 3-0 a favor de un equipo que no padecía la inferioridad numérica.

Tras el tanto de Hualde, el ritmo de partido bajó y, aunque fueron los riojanos los que monopolizaron el esférico, los de Santi Castillejo pudieron aumentar la renta, pero Calvillo no acertó tras robar la pelota a la zaga. En los últimos minutos, los riojanos dispusieron de alguna ocasión para recortar distancias, pero ni el desacierto ni Iván Martínez lo permitieron. Al final, tres puntos más para un Osasuna Promesas que suma veintiocho puntos en diecisiete jornadas y se ancla en la zona alta de la tabla.

Selección DN+