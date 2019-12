Kike Barja vuelve con el grupo en el entrenamiento de Osasuna de forma parcial

Actualizada 11/12/2019 a las 13:53

Osasuna ha vuelto a los entrenamientos este miércoles tras una jornada de descanso y lo ha hecho con la buena noticia de que el extremo diestro Kike Barja, lesionado de gravedad en julio, ha vuelto con el grupo para completar el primer ejercicio de la sesión antes entrenar de manera individual junto a uno de los preparadores físicos.



Los jugadores rojillos han comenzado el entrenamiento con ejercicios de control y técnica de balón, momento en el que han aplaudido a Barja por su regreso, para continuar con posesiones y un partido a medio campo 5 contra 6, en el que los defensas osasunistas han tenido que defender jugadas de transición con un jugador menos, preparando de esta forma acciones defensivas de cara al partido ante el Atlético el sábado.



Ha sido el argentino Facundo Roncaglia quien ha ocupado la posición de lateral derecho durante las acciones defensivas, por lo que podría ser el jugador elegido para esa demarcación ante la posible baja de Nacho Vidal por lesión, y la pérdida de protagonismo de Lillo.



Posteriormente, los jugadores han disputado un partido con más efectivos bajo la atenta mirada del entrenador, Jagoba Arrasate, quien no ha perdido de vista las acciones efectuadas por sus pupilos.



Rubén García, que no ha saltado al césped junto al resto del equipo, ha realizado un entrenamiento con menor carga de trabajo, al igual que Juan Pérez, titular en los últimos dos partidos ligueros.



Por su parte, tanto Aridane como Sergio Herrera parecen completamente recuperados de sus respectivas lesiones, por lo que todo hace pensar que podrían ser partida inicial en el once que Arrasate saque el sábado en el Wanda Metropolitano.



Osasuna volverá a entrenar mañana a las 10:30 horas por última vez a puerta abierta esta semana para preparar el encuentro que les enfrentará el sábado al Atletico de Madrid a las 21:00 horas.

