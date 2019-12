Mendilibar se deshace en elogios ante Osasuna

Actualizada 06/12/2019 a las 22:48

José Luis Mendilibar, técnico del Eibar, elogió a Osasuna en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a su equipo con el Getafe. "El Getafe es, junto a Osasuna, los dos mejores equipos que juegan a lo que quieren. Es difícil jugar contra ellos porque te complican la existencia. Tienen un guion y, normalmente, lo siguen durante todo el partido. Es raro que tengan momentos en los que alguno se vaya de ese guion".

El extécnico rojillo no termina de carburar en el conjunto armero este inicio de curso. El Eibar suma 15 puntos en otras tantas jornadas y tan solo tienen dos de colchón sobre el descenso. A Mendilibar no le preocupa esta situación. "Queremos y tenemos una idea de juego, pero nos está costando. No estamos teniendo continuidad. También psicológicamente tenemos que estar bien. Va unido un poco todo. Si no estás bien en cuanto a puntuación o juego, la cabeza te baja el pensamiento. Cuando ganas sin haber hecho gran cosa, llegas al siguiente partido y sabes que puedes ganar más fácil. Hay que trabajar en lo táctico, técnico y en la cabeza del jugador", concluyó.

