Osasuna propina el golpe más duro a la crisis del Espanyol

Actualizada 02/12/2019 a las 11:38

"Tocar fondo", "sin pulso", "desahuciado", "sin argumentos". Los medios de comunicación catalanes no tienen dudas: Osasuna dejó en estado crítico al Espanyol, que sigue en caída libre tras perder ante los rojillos. La "ira" de la afición después del encuentro también ocupa gran parte de las crónicas, que ensalzas a los rojillos, "diez veces mejor equipo", tal y como apunta el Sport en uno de sus títulos destacados.

LA VANGUARDIA: "El Espanyol toca fondo frente a Osasuna""Desahuciado". Así califican en La Vanguardia el estado del Espanyol en La Vanguardia. "Sus constantes vitales son mínimas tras una nueva derrota, esta vez todavía más descorazonadora. Los blanquiazules volvieron a ser frente a Osasuna un equipo sin argumentos en lo futbolístico, pero esta vez evidenciaron una alarmante incapacidad defensiva. Después de adelantarse en el marcador sin hacer méritos para ello, se dejaron remontar en cuatro minutos al comienzo de la segunda parte y terminaron encajando una nueva derrota en casa, la séptima en ocho partidos. Esta vez más dolorosa y frustrante por su significado. Desoladora además por la incapacidad para la reacción incluso jugando con un hombre más por la expulsión de Roncaglia en el segundo tiempo. Al contrario, el Espanyol acabó goleado. Pocos motivos para creer le quedan a una afición que esta vez despidió al equipo con pitos y dedicó vehementes gritos de dimisión hacia la directiva".

EL PERIÓDICO: "Un Espanyol sin pulso toca fondo y desata la ira de la grada"El Periódico de Catalunya destaca además el clima de crispación que se vivió tras el encuentro. "Directiva dimisión, grita la afición perica después de la victoria de Osasuna, remontando y acabando con 10", señala el medio. "Ni jugando media hora contra 10 han sido capaces los blanquiazules de evitar otra vergonzosa derrota en casa. Que la salvación esté a solo cinco puntos es la mejor noticia para el equipo blanquiazul, que la semana que viene visita el Bernabéu y después recibe al Betis de Rubi. Este Espanyol no tiene pulso", señala. "La situación era novedosa para los blanquiazules: el rival no se había adelantado, por primera vez en esta Liga lucía un gol en su casillero en la primera media hora y los centrales no habían cometido ningún error de bulto. Lástima que todo fuera a cambiar en la segunda mitad", apunta. Asimismo, valoran a Estupiñán como el mejor lateral en lo que va de campeonato al relatar su asistencia a Rubén García.

SPORT: "Osasuna avergüenza a un Espanyol que pinta peor que nunca""Los rojillos demostraron que son diez veces más equipo que los blanquiazules en la peor segunda parte de los de Machín este curso. Y ya es decir". Así de tajante se muestra el Sport. "Se acaban los adjetivos para calificar la a todas luces nefasta temporada del Espanyol. Ante Osasuna, el once de Pablo Machín tocó techo en lo que a calamidad se refiere. Los pericos, incapaces aún de ganar en casa, siendo además el peor local de toda la categoría, vieron como los de Jagoba Arrasate les remontaba el 1-0 de Marc Roca con un festival rojillo en la segunda mitad, y eso que se quedaron en inferioridad por expulsión de Roncaglia. La lluvia de errores de los blanquiazules les dejó en pañales, desubicados e incapaces de responder a Osasuna, un auténtico equipo", comentan. "El partido entró en efervescencia. La tensión en los blanquiazules era palpable a cada instante. Resoplos en el campo y en la grada, la frescura de ideas brillaba por su ausencia y los rojillos, en inferioridad, lo tenían mucho más claro que su rival. Incluso llegaron con más peligro sobre el área de Diego gracias al omnipresente Chimy Ávila. Más allá de balones colgados por la banda, el equipo de Machín no manufacturaba una sola ocasión con cara y ojos. Lo que sí acumulaba a raudales eran los errores de todos los colores", indican sobre la superioridad de Osasuna pese a estar con diez jugadores.

EL MUNDO DEPORTIVO: "Osasuna remonta y deja muy tocado al Espanyol"El Mundo Deportivo comienza su crónica citando unas palabras de Pablo Machín en la previa pidiendo un "partido redondo" y pone énfasis en el tremendo enfado de la afición al acabar. “Necesitamos un partido redondo en el que lograr el primer triunfo en casa en Liga”. Con este deseo teñido de declaración de intenciones resumió Pablo Machín en rueda de prensa la importancia que tenía para el Espanyol el encuentro de este domingo en el que recibió a Osasuna en el RCDE Stadium. Y por momentos pareció que así sería, porque gracias a un gol de Marc Roca desde el punto de penalti el cuadro blanquiazul se fue al descanso con ventaja en el marcador, pero en el segundo acto las cosas se torcieron sobremanera para que el tanteo final quedase en un 2-4 que hace mucho daño a un Espanyol que se marchó recibiendo una sonora pitada de su afición", relatan. También añaden importantes elogios a los rojillos y a su entrenador. "Osasuna, bajo el mando de un Jagoba Arrasate que promete tener un esplendoroso futuro en los banquillos, se lo puso realmente difícil a los de Machín. Tanto, que más allá de un cabezazo de Calleri que Juan Pérez despejó con una buena estirada abajo, apenas generó peligro el Espanyol", expresan.

