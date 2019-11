No fue el día de Osasuna, sí fue el día de Unai Simón

Actualizada 25/11/2019 a las 12:48

Este lunes, 25 de noviembre, las principales cabeceras bilbaínas coinciden en destacar al meta Unai Simón como uno de los artífices de la victoria del Athletic en El Sadar. Reconocen que los rojiblancos fueron superiores en la primera mitad, pero sufrieron tras el paso por vestuarios. Incluso, en algún tramo del partido, veían con buenos ojos rescatar un punto del feudo navarro.

EL CORREO: "El Athletic toma el fortín de El Sadar"

El Correo aglutina en el sumario tres ideas sobre el partido. "Los rojiblancos logran su primera victoria fuera de casa y rompen la racha de Osasuna como local en un partido donde brillaron Sancet, Unai Simón y Kodro". Recuerdan, como ya pasó durante la semana, que el Athletic volvió a cruzarse en el camino de los navarros para privarles de la imbatibilidad. "Como hace sesenta años, cuando el Athletic traumatizó a toda una generación de hinchas rojilos con un humillante 1-8 que hizo añicos una racha de treinta partidos de Osasuna sin conocer la derrota en su campo, ayer los rojiblancos volvieron a ejercer de bestia negra".

Ni siquiera se explican la victoria del Athletic ayer. "El equipo de Garitano pareció destinado a ganar. No se sabe muy bien por qué, pero lo pareció. Fue inevitable penar en un 'fatum' inexorable tras el 1-2 en el minuto 78. (...) Y también les asustó con un portero en estado de gracia que protagonizó tres paradas excepcionales. (...) Los tres puntos fueron en gran parte responsabilidad suya.

Reconocen que el tanto de Kenan Kodro, el 1-2, llegó en el momento que más sufría el Athletic. "Arrasate decidió tirar la casa por la ventana en la segunda parte. Llegó a juntar a Adrián, Cardona y el Chimy Ávila, que fue el que acabaría firmando el 1-1, un gol que se vio venir a kilómetros. (...) Entre San José y Kodro, que había salido en el descanso por Raúl García fabricaron el 1-2. Nadie lo esperaba. Y menos los aficionados del Athletic presentes en El Sadar, que ya daban como bueno el puntito y cruzban los dedos para aguantar las embestidas finales de Osasuna. El fútbol, sin embargo, premia a veces a sus practicantes más aplicados y penitentes".

DEIA: "Meritorio y afortunado"

En este rotativo también resumen con acierto el encuentro. "Unai Simón hace buena la valiente propuesta del Athletic, que se quedó corto en un gran primer tiempo y sufrió de lo lindo las acometidas de Osasuna hasta que Kodro rubricó el triunfo". Incluso creen que el botín para el conjunto rojiblanco fue, quizá, excesivo. "Nuevo paso adelante del Athletic. Tuvo que ser en El Sadar, una de las fortalezas de la categoría, donde se gestase la primera victoria a domicilio, objetivo al que parecía acercarse en jornadas recientes. Gaizka Garitano fue valiente de principio a fin y sus hombres estuvieron a la altura ante un Osasuna que volvió a demostrar el porqué de su pujanza como local y que no mereció irse de vacío".

La reacción de Osasuna se produjo cerca del descanso y, sobre todo, tras el paso por vestuarios. "Y en el tiempo añadido por fin logró Osasuna expresarse como suele. Villar y Brasanac, de cabeza, acariciaron el empate. La gigantesca figura de Simón frustró el coletazo, que en realidad fue el preámbulo de una reacción que hizo tambalearse al Athletic. (...) Desde luego, no cabía pensar que Osasuna se resignase a perder con medio partido por disputarse;quizá tampoco que el Athletic cediese tantos metros y perdiese de vista el balón, dando pie a un monólogo inquietante, salpicado de remates a bocajarro, tres en concreto que contribuyeron a generar una sensación de asedio".

Concluyen la crónica escribiendo que "el Athletic conquistaba así El Sadar, con fases de fútbol muy convincente, sufrimiento, las dosis precisas de fortuna y un portero que infunde respeto".

EL NERVIÓN: "Fortín derribado"

"Cuando el colegiado decre- tó el final, dos estadísti- cas estallaron por los aires: el Athletic lograba su pri- mera victoria lejos de San Mamés esta temporada y lo hacía a costa de la racha de Osasuna en El Sadar, donde enlazaba 31 partidos sin doblar la rodilla. Unai Simón fue clave una vez más", escriben en este rotativo gratuito de Bilbao.

La reacción de Osasuna, tras el descanso. "En la segunda parte, El Sadar empezó a jugar y a reclamar una línea más de historia para su enor- me leyenda. Y no estuvo lejos. Chimy Ávila, revolucionado desde el minuto 2, en el que vio una ama- rilla por protestar, cazó un balón en condiciones en el área y la clavó al fondo de la red en el minuto 76. Para entonces el Athletic estaba sin Raúl García, lesionado. Pero fue su sustituto, un jugador con pasa- do rojillo, quien terminó por asal- tar la fortaleza navarra".

