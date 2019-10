Podcast 'Todo al rojo' | Los rocambolescos 41 días de Abilio Rivelino en Osasuna

28/10/2019 a las 12:00

Jairzinho, Gerson, Tostao, Pele y Rivelino eran los míticos "cinco dieces de Brasil del 70". Cinco "monstruos", como los calificó el técnico argentino César Luis Menotti, que elevaron al fútbol a una cota que, según muchos expertos, no se ha vuelto a alcanzar. El sueño de cualquier equipo era contar con al menos uno de ellos... o, al menos, de sus genes...

Osasuna no fue inmune a esos cantos de sirena. A finales del año 92, un sobrino del gran Roberto Rivelino, de nombre Abilio Saporito Rivelino, entrenó con Osasuna en Tajonar durante 41 días. No estaba previsto su fichaje, ni siquiera se admitió que estuviera a prueba, pero sus participaciones con la primera plantilla generaron gran expectación. El de Abilio Rivelino fue un periplo rocambolesco y ya casi inexplicable en la época, pero que con el paso de los años resulta más difícil de explicar debido a que el jugador, tras su regreso a Brasil, no tuvo ninguna trayectoria deportiva profesional. En el sexto capítulo del podcast 'Todo al rojo' nos haremos eco de las crónicas de la época, de las explicaciones que se dieron y de los enigmas y rumores que rodearon a toda esta operación y todo ello desde la privilegiada perspectiva que nos concede el tiempo.

El podcast 'Todo al rojo' pretende homenajear a la sección 'El personaje de la semana', que Diario de Navarra publicó a principios de los 90 de la mano de Juan Echenique y Alberto Erro. Por ella desfilaban las vidas de los deportistas más destacados de la época, pero desde un punto de vista más humano que deportivo. Recuperar aquel espíritu, ahora a través de un nuevo formato, es el objetivo. Y como en el ADN del podcast 'Todo al rojo' está hablar sobre Osasuna, los personajes serán rojillos de hoy... y también del pasado.

