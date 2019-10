Arrasate: "No es fácil ser tan superiores al rival"

28/10/2019 a las 06:00

Jagoba Arrasate, técnico de Osasuna, era un hombre feliz tras la victoria ante el Valencia.

Récord y, además, partidazo.

Poco más se puede pedir. Es un día feliz para nosotros. Hemos hecho un gran partido, hemos ganado y hasta hemos disfrutado. El récord está ahí, pero trabajamos para ello y para marcar páginas dentro de la historia de este gran club.

¿Ha sido el mejor partido en cuanto a sumar muchos minutos a alta intensidad?

El partido ya me estaba gustando, a pesar de ir perdiendo. La expulsión condiciona, pero desde el primer minuto hasta el último hemos jugado en campo rival. Hemos metido ritmo y nos hemos encontrado cómodos.

¿Hasta qué punto condiciona la expulsión?

No lo sé, pero creo que estábamos siendo mejores. El equipo estaba generando y jugando en campo rival. En el 11 para 10 ya sabéis que no es tan fácil ser superiores.

Parecía que no llegaba el gol de la tranquilidad. ¿Ha sufrido?

Con el rival que había enfrente aunque estuvieran en inferioridad tenían suficiente calidad como para empatar. Me ha gustado que hemos buscado el tercero y no hemos especulado. El tercero nos ha dado tranquilidad para gestionar el partido.

Comentaba de dar continuidad a las buenas fases del juego, pero a algunos les ha pasado factura.

No he visto los datos físicos, pero hemos hecho muchos metros a alta intensidad. La gente estaba cansada. A ver que tiene Adrián y creo que lo del Chimy y Roberto Torres era cansancio. Tenemos plantilla y, si tienen que salir otros, lo harán.

El plan de parar a Parejo ha salido a la perfección.

No creo que solo sea eso. Oier y Darko han estado muy bien y, con balón, han hecho un partidazo. Ha sido más que solo parar a Parejo.

¿Qué le ha parecido Darko?

De normal juega ahí, aunque puede jugar en otras posiciones. Se ha visto su mejor versión tanto sin balón como con él.

Ahora, a disfrutar del récord.

Nos hace ilusión. En 26 partidos hemos estado nosotros y cuatro han sido de Diego. Los que siempre han estado ahí ha sido la afición.

