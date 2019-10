Roncaglia, entre dos y tres semanas de baja

Actualizada 21/10/2019 a las 21:20

Facundo Roncaglia estará de baja las próximas dos o tres semanas. Esta tarde ha sido sometido a unas pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra para determinar el alcance de la lesión sufrida en Granada. La resonancia magnética ha determinado que sufre una lesión muscular grado I en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

El defensa continuará el tratamiento en Tajonar con los servicios médicos del club y queda por lo tanto pendiente de evolución. Se trata de una pequeña rotura y según el grado que ha comunicado el club, el tiempo de recuperación será entre dos y tres semanas aunque todo dependerá de cómo se vara recuperando. En principio Roncaglia se perderá los partidos contra el Valencia, el Mallorca y el Alavés.

La acción se produjo tras una pérdida de Aridane en el centro del campo, que obligó a Roncaglia a realizar una carrera explosiva para bajar rápido a defender la jugada. En ese momento el jugador sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo. Se le notó renqueante y no paraba de tocarse la zona para comprobar sensaciones. Tuvo que ser atendido, pero Arrasate ya había realizado los tres cambios y no le quedó más remedio que terminar el partido lo mejor que pudo. Con el paso de los minutos la forma de correr del argentino indicaba que tenía dolor y los desplazamientos de balón no eran naturales. Tras el descanso del fin de semana, Roncaglia ya sabe el alcance de su lesión ahora que se había ganado un puesto en la titularidad.

