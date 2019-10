Preocupación por la lesión de Facundo Roncaglia

Actualizada 19/10/2019 a las 13:57

La lesión de Facundo Roncaglia preocupa. Estas son las primeras sensaciones que emanan desde los servicios médicos de Osasuna, tras acabar el defensor argentino con molestias el partido ante el Granada. Este próximo lunes se le realizarán las pertinentes pruebas médicas, pero salvo sorpresa caerá lesionado y será baja para, al menos, el encuentro ante el Valencia del próximo domingo (21h). La percepción del jugador no es nada buena al tener dolor en la zona de los isquios de su pierna izquierda. Los indicios podrían apuntar a una rotura fibrilar de cierta importancia. Además, el hecho de jugar alrededor de 20 minutos tocado solo supuso que el perjuicio fuera mayor.

La acción se produjo tras una pérdida de Aridane en el centro del campo, que obligó a Roncaglia a realizar una carrera explosiva para bajar rápido a defender la jugada. En ese momento el jugador sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo. Se le notó renqueante y no paraba de tocarse la zona para comprobar sensaciones. Tuvo que ser atendido, pero Arrasate ya había realizado los tres cambios y no le quedó más remedio que terminar el partido lo mejor que pudo. Con el paso de los minutos la forma de correr del argentino indicaba que tenía dolor y los desplazamientos de balón no eran naturales.

En el seno del club hay cierto pesimismo sobre la posible lesión de Roncaglia, pero no quieren aventurarse a nada antes de realizarle las pertinentes pruebas médicas. Este mediodía no se ha ejercitado en Tajonar, a la espera de que el lunes visite la Clínica Universidad de Navarra. Está por ver si David García, tras su lesión en el pie, se puede recuperar a tiempo o Jagoba Arrasate tendrá que buscar un acompañante a Aridane en el eje de la zaga para el choque del próximo domingo ante el Valencia en El Sadar.

