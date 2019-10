Arrasate desvela el once con el que Osasuna se medirá este jueves a la Real Sociedad

Actualizada 09/10/2019 a las 12:36

Jagoba Arrasate ha desvelado este miércoles por la mañana en Tajonar el once que se medirá este jueves a la Real Sociedad. Será en un partido amistoso en Tajonar a las 11.00h con entrada libre para socios y simpatizantes, y abonados del club txuriurdin. La entrada general cuesta 10 euros.

El equipo estará formado por Sergio Herrera; Lillo, Raúl Navas, Roncaglia, Iñigo Pérez; Moncayola, Perea; Juan Villar, Brasanac, Rober Ibáñez; y Brandon.

La gran novedad es la presencia de Iñigo Pérez, que volverá a jugar después de seis meses una vez recuperado de una lesión en un dedo del pie derecho que le ha impedido rendir con normalidad en el último año.

El chantreano no se viste de corto desde el 17 de marzo, fecha en la que Osasuna ganó a la Rayo Majadahonda por 3-0. Este jueves actuará como lateral izquierdo, una posición que no desconoce aunque la mayor parte de su carrera la haya desarrollado como medio centro. Será además el ejecutor de las jugadas a balón parado tal y como se ha podido ver en los ensayos de estrategia que han tenido los once elegidos con Bittor Alkiza.

