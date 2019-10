Chimy Ávila: "Me gustaría jugar sin VAR, como en el barrio"

Actualizada 08/10/2019 a las 13:06

Adrián López, Fran Mérida y el Chimy Ávila fueron los representantes de Osasuna en El Transistor de Ondacero, que tuvo lugar en la noche de este lunes en Pamplona. El presentador José Ramón de la Morena charló primero de forma distendida con el presidente, Luis Sabalza, y con el entrenador Jagoba Arrasate. La renovación del técnico de Berriatua fue un tema que salió y ambos protagonistas no dudaron en dejar ver su afinidad al respecto. El VAR también fue objeto de pregunta y con respuestas bien diferentes por parte de los jugadores.

Adrián López tomó primero la palabra. "Está claro que en algunos aspectos que antes perjudicaban ahora no va a pasar. En ese aspecto me gusta porque, por ejemplo, ya no habrá goles con la mano. Ante ese tipo de cosas, creo que su llegada es positiva. Es cierto que habrá que limar aspectos para mejorar, ya sea en cuanto a temas de intervención o que no se detenga tanto el juego. En el cómputo global es bueno".

Una postura contraria tuvo su compañero Chimy Ávila. "Yo soy de chocar mucho e ir al roce", afirmó entre risas. "A mi me gustaría jugar sin VAR, como en el barrio". La respuesta provocó las risas del presentador.

La posición de Fran Mérida, el último en intervenir, se asemejó más a la de Adrián López. "Ahora sabes que, si te meten un gol en fuera de juego, se va a anular. En ese sentido el fútbol da un paso más. Es cierto que, a veces, se para demasiado y tenemos dudas de por qué ven ciertas jugadas. Tendrán que evolucionar, pero es normal porque es algo nuevo", concluyó.

RIQUELME, UN ÍDOLO PARA EL CHIMY ÁVILA

El atacante argentino sorprendió al afirmar que el mejor jugador para él era su compatriota Juan Román Riquelme. "Me encanta. No por encima de Messi, pero Riquelme no va a tener la velocidad de Messi", apuntó. El Chimy además confesó que juega con las botas de su ídolo. "Moví cielo y tierra para jugar con las botas suyas, las Adidas Adipure".

Fran Mérida no se quedó con un solo jugador, pero hizo una confesión de su niñez. "De pequeño era Zidane, aunque yo era del Atlético de Madrid. Soy raro. En mi posición he tenido la suerte de coincidir con una buena generación. Me quedo con Iniesta, Xavi... y el Chimy", bromeó.

Por último, Adrián López no tuvo reparos en elegir a "Ronaldo el brasileño".

Te puede interesar

Selección DN+