Vinícius lloró tras anotar el primer gol en el partido contra Osasuna

Actualizada 26/09/2019 a las 08:59

Vinícius Junior, delantero brasileño del Real Madrid, no reprimió las lágrimas al anotar el primer gol del partido contra Osasuna de este miércoles. “He llorado porque después de mi lesión fue todo un poco complicado. Estaba tardando mucho en jugar como antes. No estaba tan feliz. Me quedo más tranquilo. Y nada mejor que esto antes de un derbi”, dijo este miércoles tras el encuentro contra los rojillos. Reconoció también como “correctos” los silbidos del inicio: “No lo estaba haciendo bien y entendía los pitos”.

Vinícius recordó que a lo largo del curso está entrenando "mucho" en las sesiones de entrenamiento para recuperar su antiguo nivel. Además, reconoció que durante muchos encuentros intentó marcar un gol que no llegaba. "Salió y me quedo más tranquilo. Estoy encantado de volver a gustar en el Bernabéu", culminó.

Etiquetas Real Madrid

Selección DN+