Zidane: "He puesto jugadores que entrenan todos los días, son de la plantilla"

Actualizada 26/09/2019 a las 00:10

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró "contento" tras conseguir la victoria ante Osasuna (2-0) y destacó el "buen hacer de todo el equipo", aunque quiso subrayar que ser líderes "no significa nada" tras la sexta jornada de Liga.

"¿Muchos cambios? Confío mucho en mi plantilla y hoy lo han demostrado. Hubo muchas cosas buenas y me alegro por ellos. Cuando les toca jugar bien lo han hecho", manifestó el preparador del Real Madrid, que puso el acento en Vinicius y Rodrygo, los dos goleadores este miércoles.

"Me alegro por ellos. Muchas veces nos olvidamos que tienen 18 años. Se ha visto cuando marcaron su emoción. Vi después sus lágrimas (las de Vinicius), y esto significa una cosa muy importante. Se le ha visto muy, muy contento. Y de Rodrygo me ha gustado su gol, pero me gustan más sus controles. Ha sido la hostia. Fenomenal", valoró.

Preguntado por cómo ha cambiado la situación en apenas siete días, Zidane dijo que ellos siguen creyendo en su idea. "Con tranquilidad y trabajo se consiguen muchas cosas. Ahora estamos en el inicio, antes no éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Hay que seguir con esta línea y esta dinámica, hoy jugamos con agresividad e intensidad. Y luego ofensivamente sabemos que podemos hacer cosas buenas", avanzó.

"Siempre intento darles confianza, son chicos muy jóvenes", dijo en relación a los ocho cambios introducidos. "Estamos aquí para ellos, para que mejoren todos. Vinicius también necesitaba este gol y Fede Valverde ha hecho un gran partido. Es muy joven y tiene un futuro extraordinario. ¿Areola? Es un jugador de la primera plantilla", añadió antes de afirmar que "todos" jugaron "muy bien".

"Nosotros queremos seguir igual, hoy estamos contentos. Ahora tenemos que descansar y pensar en el próximo partido. Somos líderes, pero no significa nada. Habrá momentos complicados, volveremos a tenerlos esta temporada. Estamos cada día mejor y vamos a intentar seguir en esta línea", añadió 'Zizou'.

Por último, el técnico blanco comentó que "no cree" que las especulaciones de un cambio de entrenador hayan "hecho reaccionar" a sus jugadores y aseguró que "no es correcto" decir que ha sido "valiente esta noche". "He puesto jugadores que entrenan todos los días, son de la plantilla y lo que verdaderamente me gusta es que lo han hecho muy bien", reiteró.

