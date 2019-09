Actualizada 19/09/2019 a las 15:03

El entrenador del Real Betis, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', destacó este jueves la fortaleza que tiene Osasuna en el estadio El Sadar, donde jugará el viernes en la quinta jornada de LaLiga, y apuntó que "veintisiete partidos seguidos sin perder en casa en competición de Liga es tremendo".



"Tiene un mérito increíble. Eso demuestra lo importante que son las aficiones que están siempre al lado de su equipo, como la nuestra. Queremos ser el equipo que gana por primera vez en veintiocho jornadas allí", afirmó el técnico barcelonés en la sala de prensa de la ciudad deportiva bética tras el entrenamiento.



Rubi puntualizó sobre algunas bajas que tiene el equipo para el partido de Pamplona y dijo que el extremo Cristian Tello "no llega para este partido" y que el central brasileño "Sidnei tiene una pequeña molestia" que también le hace ser baja.



"Ya dije ante el Getafe -pasada jornada- que no hago equipos pensando en otros partidos, pero daremos prioridad a la gente que esté fresca. Que esté al cien por cien", apuntó el preparador bético, quien subrayó que "no habrá cambios a lo loco".

Rubí dijo que a todos en el equipo les gustaría "ver ya pronto un Betis que está más arriba en la clasificación" y que por eso tienen "esa necesidad" de sumar en el campo de Osasuna, pero puntualizó que están "tranquilos" porque en anteriores partidos "han pasado cosas muy especiales", como las expulsiones que sufrieron ante el Valladolid en la primera jornada y el Getafe en la cuarta.



"En este sentido", señaló que lo que le "gustaría" es que "las faltas que sean tarjetas, que sean tarjetas" y que da "igual que sea el minuto uno".



También se refirió a los desajustes defensivos de las pasadas jornadas y reconoció que se han "desordenado" cuando tenían el control del balón.



"Eso es más fácil de corregir pero por otro lado es un poco más grave. Lo hemos entrenado, lo vemos, lo hablamos. La mejora esta semana va en esa línea", destacó.



Rubi, sobre el rendimiento del extremo y capitán de la plantilla Joaquín Sánchez, dijo que lo ve "bien" pero que "el tema de la renovación lo marca el club y él".



"No ha bajado la intensidad. No demuestra la edad -38 años- que tiene. Ojalá pueda vivir con él aquí y que siga mientras le respeten las lesiones", añadió.

