El Sadar, testigo del récord de Ansu Fati: goleador más joven de la historia del Barça

Actualizada 31/08/2019 a las 20:37

El joven hispano-guineano Ansu Fati se convirtió este sábado en Pamplona en el más joven (16 años y 304 días) en marcar con el Barcelona en LaLiga, superando a Bojan Krkic y Lionel Messi.

Fati se convirtió la semana pasada en el segundo barcelonista más joven en debutar con el Barça en la Liga, por detrás de Vicente Alama Martínez, quien en 1941 debutó a la edad de 16 años y 280 días, veinte días más joven que Ansu.

El juvenil ha vuelto a trabajar toda la semana con el primer equipo, y ante las bajas de atacantes de la talla de Lionel Messi, Ousmane Dembélé y Luis Suárez, el entrenador Ernesto Valverde lo volvió a convocar.

Salió en el segundo tiempo contra Osasuna, cuando se equipo iba perdiendo (1-0). Con 16 años y 304 días, el joven extremo cabeceó un balón para anotar el empate (1-1) en el minuto 51.

"No sabía que había entrado el cabezazo. Cuando miré y pensé: '¡Ostia, ha entrado!'. Me he quedado sorprendido. Es un honor poder marcar con esta camiseta", señaló el joven barcelonista a la finalización del partido en Pamplona.

Con este tanto, Ansu Fati entraba en el podio de los goleadores más jóvenes de la Liga, que tiene al camerunés del Málaga Fabrice Olinga como el más joven de todos, cuando en LaLiga 2012-13 anotó para su equipo el primer gol del torneo.



