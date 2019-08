El calor en el Osasuna-Barça no será tan sofocante como el día del Eibar

Actualizada 30/08/2019 a las 08:51

El calor fue protagonista de la primera jornada en El Sadar. Se registraron temperaturas que rondaron los 34 grados. Hubo cuatro atendidos por el golpe de calor y los aficionados pasaron una tarde sofocante en la grada. Los jugadores también lo notaron en el esfuerzo.



Se espera que al inicio del choque de este sábado (17 horas) la temperatura sea de 28-30 grados, según avanza el meteorológico Enrique Pérez de Eulate, con nula posibilidad de lluvia, sol y pocas nubes. Durante el partido, si no es antes, entrará el cierzo por lo que se aliviará la sensación de calor. Al final del mismo el mercurio estará entre los 23 y 25 grados.



Luis Sabalza señaló que no se descarta repartir de nuevo agua aunque se estudia no generar tanto plástico. “El otro día ya dimos agua, vamos a ver si ahora se puede hacer así o de otra manera que no genere tanta botella. Lo que podemos es cambiar la meteorología, no podemos poner sombra al sol”.

