Braulio Vázquez ve "complicado" que Osasuna incorpore más jugadores

El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, señaló este martes que ve “complicado” que el club navarro acometa otro fichaje y que “en teoría”, la llegada del defensa Raúl Navas, supone la última incorporación para reforzar el primer equipo en su regreso a Primera División.

Vázquez, a preguntas de los periodistas, explicó que “si saliera algún mirlo blanco, lo haríamos -en referencia a acometer un fichaje, pero en principio es complicado” y, además, se tendría que dar la circunstancia de que el nuevo refuerzo, a nivel económico, “no fuera gravoso” para el club.

Además, indicó que la plantilla cuenta con jugadores polivalentes que pueden competir en varias posiciones y, aunque admitió que “todo es mejorable”, afirmó que Osasuna “va bien” en la confección del primer equipo.

“Tenemos que estar contentos con lo que tenemos, buscamos competir en Primera División”, incidió para apuntar que la mayoría de los fichajes realizados eran “primeras opciones”.

Así, insistió en que la dirección deportiva “va de la mano” con el entrenador ‘rojillo’, Jagoba Arrasate, quien les solicita “determinadas posiciones, ponemos nombres encima de la mesa y vamos muy de acuerdo en todo”.

Y sobre el pasado partido, en el que Osasuna se impuso al Leganés en el estadio de Butarque (0-1) y que supuso el estreno del cuadro navarro en Primera División, consideró que vino “muy bien” al equipo.

“Fue decir, estamos aquí y podemos ser uno de ellos”, remarcó para valorar que el cuadro navarro “compitió”, si bien “aún no estamos en nuestro mejor momento, falta que se incorpore más gente a nivel físico”.

Respecto a posibles salidas de jugadores, comentó que es “complicado” que se produzcan y, añadió, que el cuerpo técnico de Osasuna tiene en cuenta “la meritocracia”, en referencia a la titularidad, el pasado partido, del canterano Jon Moncayola.

“Tenemos un cuerpo técnico que no mira DNI, ni fechas de nacimiento, ni nada”, incidió para destacar del mismo que “si la gente se lo merece, continúa en el once, no hay ningún tipo de dudas”.

Y comentó, sobre el límite salarial, que el club podría tener la opción de fichar en el mercado de invierno.

