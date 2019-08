Xisco: "Me he sentido muy querido y valorado en Osasuna"

Actualizada 19/08/2019 a las 19:11

Xisco Jiménez se ha despedido de Osasuna siete días después de que se anunciara su salida. "No es un día triste para mí, todo lo contrario. Valoro mucho más todo lo vivido en este tiempo y me siento un privilegiado por haber defendido esta camiseta y los intereses de un gran club como es Osasuna", ha escrito el balear en su cuenta de Instagram. "Han sido dos años maravillosos los que he vivido junto a vosotros, en los que finalmente conseguimos el ansiado ascenso que tanto el club como vosotros merecíais", ha apuntado.

El ariete, que se encuentra sin equipo, ha expresado que le gustaría "volver a cruzar" los caminos con Osasuna "de una u otra manera". Xisco incidió en dar las gracias por el trato recibido. "Solo tengo palabras de agradecimiento, me hicisteis sentir como en casa prácticamente desde el primer día que pisé Pamplona", ha indicado.

"Me he sentido muy querido y muy valorado y eso para un chico mallorquín que apenas llevaba unos meses en la casa osasunista es algo de lo que me enorgullezco muchísimo. Me he sentido muy identificado con la filosofía del club, gracias a ello todo ha sido mucho más fácil", ha confesado Xisco públicamente, que será "un rojillo más en la distancia". Para terminar ha dado las gracias a todos los integrantes del club.

