Osasuna | 'Chimy Ávila': “Jugar en El Sadar es algo que estoy esperando muy ansioso”

29/07/2019 a las 06:00

¿Qué tal los primeros días como jugador de Osasuna? Estoy contento, llegué a un vestuario con muy buena gente. Eso es fundamental, donde hay compañerismo va de la mano con lo profesional. ¿Ha confirmado lo que le habían contado del club? Sí. He tenido muchas ofertas, hasta el día de la presentación me llamaban por teléfono. Yo opté por venir a Osasuna porque es un club lindo. La gente me va a ayudar mucho, me senté con mi mujer y mi agente y le dije: mira, hay estas cosas.

