Actualizada 24/07/2019 a las 07:41

Fue una temporada de muchos sueños cumplidos, de metas alcanzadas, de repercusión inesperada, de logros deportivos, de éxito social. Fue. Ahora toca ser. El pasado quedó antes del verano, tras una campaña histórica en la que el equipo femenino de Osasuna devolvió la ilusión al equipo, a mujeres luchadoras sin recompensa, al cuerpo técnico que llegó casi a hurtadillas, a ese proyecto joven que dio el gran salto y a punto estuvo de dar otro aún mayor, a una sociedad que las acogió como grandes campeonas. Pero el presente dice que las rojillas empiezan hoy la pretemporada con vistas a competir en esa nueva categoría llamada Primera B, con grandes rivales, y que no renuncian a nada. Porque si algo tienen, tuvieron y tendrán es ilusión.

Ayer fue la primera toma de contacto en Tajonar. Se acercaban las 8 de la tarde y más de 35 grados caían a fuego sobre las instalaciones rojillas. Allí posaron, después de mantener una charla dentro del edificio con los responsables de la sección, unas jugadoras sonrientes, con ganas de empezar, después de haber disfrutado de unas vacaciones merecidas. Junto a ellas, un cuerpo técnico que repite al completo y está encabezado por Mikel Bakaikoa.

El técnico, junto a su ayudante, Gurutz Iriarte, el director deportivo, Tito Iribarren, y los directivos César Muniain e Ignacio Yániz, además del dietista del club, se reunieron con las jugadoras para darles las pautas de esta temporada e informarles de la implantación de un nuevo régimen interno de conducta, algo de lo que carecía el equipo.

Las futbolistas se vistieron de corto para las cámaras y recogieron sus enseres para empezar hoy a entrenar. Se les realizaron pruebas médicas y el viernes serán sometidas a las pruebas fisicas.

Les espera un fin de julio y un mes de agosto intenso, con cuatro partidos amistosos. El 3 de agosto irán Bergara (Guipúzcoa) para enfrentarse a la Real Sociedad a partir de las 11:30.El 10 de agosto, el EDF Logroño será el rival en Lerín a partir de las 19:00. El tercer amistoso será contra el Athletic de Liga Iberdrola en Medina de Pomar (Burgos) el 18 de agosto a las 12:00. Y el último, el 24 de agosto a las 19:00 en Tajonar.

Bakaikoa y Garde, al mando

Hasta entonces, muchas horas de entrenamiento y el mismo entusiasmo, o mayor, de un bloque que entusiasmó en la recta final de un campeonato para no olvidar.

Mikel Bakaikoa sonreía ayer casi igual que el día que el equipo fue campeón de Liga, o que llevó 10.000 personas a El Sadar. Está con ganas.

“Es una temporada ilusionante, tenía ganas de retomar el contacto con el equipo y empezar ya mañana a entrenar. Las jugadoras también están ilusionadas. Han venido con muchas ganas”, afirmaba el técnico.

Los primeros días serán de carga física para ir progresivamente haciendo más cosas con balón, con vistas al inicio de Liga de septiembre.

Vuelve a dirigir a un grupo muy unido que se conoce al dedillo, aunque hay seis incorporaciones. “El bloque se ha mantenido y la gente nueva que viene a ayudar tiene mucha ilusión por venir, así que es muy positivo para el equipo”, destacaba Bakaikoa.

Y si Bakaikoa es el director de orquesta de este equipo, el corazón tiene nombre y apellido: Mai Garde. La líder en el campo ha venido con fuerza. “Mantener el bloque es lo que nos hizo y encima vienen jugadoras que mejorar un poquito lo que teníamos. Esperemos que esa unión dé sus frutos”, señalaba la capitana, que no escondía el buen rollo reinante en el regreso. “Acabamos con buen sabor de boca y eso ayuda a empezar. Además va a ser un año bonito y nuevo y se nota en el ambiente. La temporada fue larga y dura pero ya estamos con las pilas cargadas y con ganas de empezar. Creo que nos hemos ganado el respeto de los demás equipos”, concluía.

Novedades, regresos y recuperaciones

En la presentación en sociedad del nuevo Osasuna ellas fueron las protagonistas. De izquierda a derecha, aparecen en la imagen inferior Aitana Zumárraga, Leyre Fernández, María Blanco, María Sampalo, Celia Blanco y María Aizkorbe. Cuatro navarras, una andaluza y una riojana. Para algunas, como María Blanco o Leyre Fernández, es volver a casa.

Leyre defendió la pasada temporada los colores del Eibar e incluso se enfrentó a Osasuna, donde tiene muchas amigas. “Estoy muy ilusionada de volver a casa. Noto al grupo con ganas de empezar la pretemporada, conocernos y trabajar duro. Se me hace raro volver a estos pasillos donde he estado de pequeña. Yo siempre las he considerado compañeras, todas luchamos por lo mismo, por el fútbol femenino crezca y eso hace que no seas tan rivales”, reconocía ayer.

Habrá tiempo de ir conociendo una a una a todas las nuevas, pero Leyre adelantó: “Soy una jugadora bastante potente, desbordo con facilidad -ríe-, tengo bastante visión de juego y buen golpeo”.

Además de los fichajes, fue muy positivo ver a Nerea Salinas muy recuperada de su grave lesión de rodilla. De hecho, ya hace carrera y espera tocar balón en breve. Y mientras, Maider Irisarri, que posó como una más con su barriga de casi 9 meses, cuenta los días para dar a luz.

Selección DN+