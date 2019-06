Marc Cardona, ilusionado y responsabilizado en su nueva etapa en Osasuna

Actualizada 26/06/2019 a las 14:57

Marc Cardona, presentado este miércoles como nuevo jugador de Osasuna para las cuatro próximas temporadas, tras el traspaso de 2,5 millones de euros al FC Barcelona, se mostró ilusionado y responsabilizado en su nueva etapa en el club navarro. "Sé adonde vengo y la responsabilidad que tengo con esta camiseta y lo tengo que dar todo por el club", afirmó el delantero catalán en rueda de prensa en las instalaciones de Tajonar.

El nuevo futbolista rojillo garantizó que por su parte "no va a faltar trabajo y sacrificio", y expresó su agradecimiento a Osasuna por apostar por él aunque no tuviera un debut destacado en Primera División la pasada temporada cedido en el Eibar. "Osasuna siempre ha sido un gran club. En Navidad hubo interés porque estaba pasando una situación difícil en Eibar. No me hubiera disgustado venir en Navidad", dijo Marc Cardona, que destacó que lo dio todo por el conjunto guipuzcoano. "Soy un delantero que siempre intento dejar todo en el campo y vaciarme y si puedo ayudar con goles, mejor", añadió.

El delantero ilerdense señaló que el cuerpo técnico rojillo y la dirección deportiva osasunista le han transmitido que encaja en el estilo de juego del club navarro y subrayó que está "deseando empezar a entrenar" para adaptarse "lo más rápido posible".

Marc Cardona destacó que Osasuna es el club que "más interés y confianza" han depositado en él, cuestión que le impulsó a fichar por el equipo rojillo, junto a la "oportunidad de volver a jugar en Primera otra vez". "Es un nuevo camino que he tenido que tomar y es un proyecto a largo plazo que me gusta. Es la mejor decisión", aseveró.

El director deportivo del club, Braulio Vázquez, señaló que el fichaje de Marc Cardona "es un viejo anhelo" tanto de la secretaría técnica como del cuerpo técnico, aunque precisó que el jugador "ha puesto mucho de su parte para estar aquí". "No solo firmamos presente, sino futuro. Es un jugador que no ha tocado techo y con su fichaje le damos patrimonio al club, dijo.

Braulio aclaró, sobre el traspaso de 2,5 millones de euros, que el fichaje de Marc Cardona es más económico que un delantero consolidado en Primera que llegara a Osasuna como cedido, ya que esta cantidad debe dividirse en los cuatro años de contrato respecto a los costes de plantilla que fija LaLiga. "Es más fácil traer a Marc que a un delantero por el que pregunté y que valía cinco veces más, y ni siquiera era nuestro. Marc no me parece un riesgo, sino una inversión", afirmó Braulio, quien apuntó que Osasuna estará entre los tres últimos clubes "en economía", pero "no a nivel deportivo".

