La vitrina de Osasuna espera la copa de campeón

07/06/2019 a las 06:00

Cualquier aficionado que pise por primera vez El Sadar, pronto descubrirá que es un estadio diferente al resto. No tiene grandes lujos, pero el osasunismo no los necesita porque es feliz con su vieja morada. Ni siquiera a uno de los logros más importantes del fútbol, los trofeos y campeonatos, se les presta especial atención. En El Sadar no hay una sala de trofeos como tal, en El Sadar no hay un museo y se le da la misma relevancia a una Copa de Campeones del División de Honor o los título

Selección DN+