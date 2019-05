El asturiano Víctor Areces Franco dirigirá el Córdoba-Osasuna

Actualizada 27/05/2019 a las 19:08

Víctor Areces Franco, del comité asturiano, dirigirá el encuentro Córdoba-Osasuna de la jornada 41 de LaLiga 1/2/3.

En esa jornada, en la que el Granada puede sellar el ascenso a la LaLiga Santander, Dámaso Arcediano Monescillo, del Comité Castellano-Manchego, ha sido designado para dirigir el encuentro Mallorca-Granada.

Designaciones 41ª jornada:

Córdoba-Osasuna Víctor Areces Franco (C. Asturiano)

Alcorcón-Nástic David Pérez Pallas (C. Gallego)

Albacete-Málaga Gorka Sagués Oscoz (C. Vasco)

Cádiz-Extremadura Óliver de la Fuente Ramos (C.C-Leonés)

Lugo-Tenerife Jorge Figueroa Vázquez (C. Andaluz)

Las Palmas-Almería Valentín Pizarro Gómez (C. Madrileño)

Elche-Deportivo Rubén Ávalos Barrera (C. Catalán)

Mallorca-Granada Dámaso Arcediano Monescillo (C. C-Manchego)

Oviedo-Rayo M. Luis M. Milla Alvendiz (C. Andaluz)

Zaragoza-Numancia Javier Iglesias Villanueva (C. Gallego)

Selección DN+