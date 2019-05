Rubén García: "Mi futuro no depende de mí"

Actualizada 21/05/2019 a las 08:09

Rubén García fue preguntado sobre su futuro. De momento no sabe con qué camiseta jugará la temporada que viene. Osasuna quiere que se quede pero el Levante lo puede recuperar. “Si supiera algo, os lo decía. Tengo un futuro incierto. Que pase lo que tenga que pasar. Siempre estaré agradecido a Osasuna, me quede aquí o no pueda continuar. Lo que suceda no depende de mí. Solo puedo dar de momento gracias y quiero acabar los tres partidos que quedan con la mejor sensación”, manifestó e

