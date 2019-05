Osasuna, también líder con los de casa

16/05/2019 a las 06:00

Es una de las señas de identidad. El aficionado rojillo no concibe a un Osasuna sin presencia de jugadores navarros. No solo en el vestuario para marcar una pauta sino también en el campo. Jagoba Arrasate se ha nutrido de los jugadores de la tierra para armar un buen bloque apuntalado con los de fuera. Y ahí están los datos. Según el estudio de @Vidal_Vinaras, la presencia del jugador nacido en la provincia se sitúa en el 38%. No hay un club de Segunda que alcance ese listón. Por detrás

Etiquetas Osasuna

Selección DN+