Fran Mérida (Osasuna): "El equipo sacó un coraje tremendo ante el Elche"

Actualizada 24/04/2019 a las 15:41

El jugador de Osasuna Fran Mérida ha señalado este miércoles que el conjunto rojillo, en el partido disputado el pasado lunes ante el Elche en el estadio Martínez Valero (1-2), sacó “un coraje tremendo” y ha destacado que la victoria lograda es “importantísima”.

Así lo ha indicado en una conferencia de prensa, tras el entrenamiento, en la que ha comentado que el choque fue “muy duro”, porque el Elche estuvo “a un gran nivel” y completó “un gran partido”.



No obstante, ha remarcado que, a lo largo de la temporada, Osasuna se ha definido por la fe en sí mismo y que el mérito del equipo fue que, en los momentos en los que no estuvo acertado, tuvo esa fe “hasta el final”.



En esta línea, ha insistido en que Osasuna es un equipo “valiente” y que “la filosofía de no tener miedo a atacar” ha dado más al cuadro navarro de lo que le ha quitado, y, por tanto, es un tipo de juego con el que el equipo se identifica.



Ha apostado por que Osasuna tenga equilibrio, ya que, aunque este momento de la campaña sea positivo para los intereses rojillos, el ascenso "no está cerrado”.



“El equipo anda bien, estamos en una dinámica buena, pero tenemos que continuar en la línea que nos ha traído hasta aquí y sin desviarnos”, ha remarcado, para insistir en que la plantilla debe tener “calma tanto en la victoria como en la derrota”.



Sobre el próximo partido contra el Albacete, que se disputará este sábado en El Sadar y enfrentará al primer y segundo clasificado de LaLiga 123, ha señalado que la plantilla rojilla lo asume “con mucha ilusión”.



Ha apuntado, sobre el Albacete, que tiene “muchos argumentos y están arriba por algo” y, así, ha augurado que el partido será “muy complicado”, pero que el equipo está preparado para afrontarlo.



En cualquier caso, ha advertido, sobre la racha de trece victorias consecutivas en El Sadar, de que cada vez será más difícil mantenerla, ya que los conjuntos visitantes llegan “más preparados”.



Y, al respecto, ha valorado el apoyo de la afición, que, según ha expresado, aporta a los jugadores “un plus”.



En la sesión de esta mañana, el extremo Rober Ibáñez, que no entró en la convocatoria para el choque ante el Elche por problemas físicos, ha entrenado con el grupo mientras que el centrocampista Íñigo Pérez ha trabajado de forma individual.

