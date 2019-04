Arrasate: "Si algo tiene este equipo es una fe increíble"

Actualizada 23/04/2019 a las 00:09

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, da gran importancia al triunfo de su equipo en el Martínez Valero contra el Elche. "La victoria nos acerca mucho al objetivo. Cuando es como hoy, que el rival te supera y tienes tantas dificultades, la alegría es doble y así lo hemos mostrado al final del partido. Setenta puntos son palabras mayores. Queríamos poner el siete por delante. Sabemos además que tenemos ese más tres ante el Reus. Lo tenemos cerquita, pero hay que seguir así y rematarlo", explicó.

El técnico rojillo destacó la fuerza psicológica de su equipo para sobreponerse al marcador y al buen fútbol de su adversario: "El Elche nos ha superado en líneas generales, ha sido mejor que nosotros. Pero nosotros nos hemos mantenido en el partido. Si algo tiene este equipo es una fe increíble. Yendo perdiendo hemos sido capaces de empatar y de darle la vuelta luego. Cuando ha pasado tantas veces deja de ser casualidad. Es algo que tiene este equipo y nos está ayudando a estar como estamos ahora".

Arrasate, que también fue preguntado por su alineación, aludió a la fortaleza del colectivo. "Estaba claro que teníamos que jugar con un doble pivote, porque Iván Sánchez y Josán van para adentro y tenían que encontrarse con uno de nuestros pivotes. Al final, cuando te hacen un gol en el minuto siete, el partido ya no es lo que te esperas. Además, Fran venía de lesión y entendíamos que no estaba para iniciar. Al final es lo de siempre. Hemos hecho un once competitivo y tres cambios que una vez más nos han dado muchas cosas. Somos un equipo y la fortaleza de este equipo está ahí, en el grupo que somos", valoró.

