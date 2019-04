Kike Barja (Osasuna): "Sería un error empezar a hacer cuentas sobre el ascenso"

Actualizada 17/04/2019 a las 16:47

El jugador de Osasuna Kike Barja, ha considerado este miércoles que sería “un error” que se empezara a “hacer cuentas” sobre lo que queda para que el conjunto ‘rojillo’ ascienda a Primera División y, en su lugar, ha apostado por conseguir una nueva victoria ante el Elche.



Así lo ha indicado en conferencia de prensa tras el entrenamiento, en la que ha aseverado que el cuadro navarro viene de “una buena dinámica”, en referencia a la victoria lograda el pasado fin de semana ante el Deportivo de La Coruña en El Sadar.



El canterano ha afirmado que la plantilla está “con la ilusión” de ganar al próximo rival y ha instado a “ir semana a semana” porque, ha dicho, “es el camino que nos hemos marcado desde el principio de temporada”.

Te puede interesar



Igualmente, ha valorado la buena actuación del Elche como conjunto local, al imponerse en los últimos cuatro encuentros disputados en su estadio, y ha dicho que es un equipo “fuerte y está haciendo las cosas bien”.



“Va a ser un partido muy complicado, como casi siempre en esta categoría”, ha augurado para insistir en que Osasuna debe mirarse a sí mismo y “en lo que hace bien o debe seguir mejorando”.



Cuestionado por si el equipo debe mejorar sus registros como visitante, al haber encajado cinco tantos en las dos últimas salidas, ha apuntado que una de las claves del buen rendimiento es que en el vestuario no se conforman: “Sabemos que tenemos que mejorar”.



“A pesar de que vayas bien, tienes que seguir intentado mejorar”, ha incidido para admitir que Osasuna ha recibido muchos tantos en contra en sus últimas salidas y que el margen de mejora está “en conceder menos y no encajar”.



Ha comentado que el traspiés que han sufrido algunos rivales directos en la lucha por el ascenso indica que LaLiga 123 es “muy competitiva y difícil, y cuesta muchísimo ganar, también a nosotros”.



Al respecto, ha alabado la capacidad del conjunto navarro para, en un momento determinante, “dar un golpe encima de la mesa y aprovechar los errores de nuestros perseguidores”.



Y ha indicado que tanto el Granada como el Albacete están haciendo “muy bien las cosas”, pero que a Osasuna le tiene que dar “igual” lo que hagan el resto de rivales, ya que depende de sí mismo.



No obstante, ha considerado que el Osasuna-Albacete, que se disputará el sábado 27 de abril, “puede marcar un antes y un después”, ya que, de ganar a los albacetenses, a estos se le complicaría la situación.



En la faceta individual, ha señalado que, a nivel físico, se encuentra “muy bien” y recuperado de su lesión, y que su papel en el momento actual es “aprender” de jugadores que pueden competir en su posición como Roberto Torres, Rubén García o Rober Ibáñez.



Por otro lado, en la sesión de este miércoles, el centrocampista Fran Mérida ha entrenado junto con el resto de sus compañeros mientras que el también medio Íñigo Pérez se ha ejercitado de forma individual.

Selección DN+