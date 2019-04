Roberto Torres: "Mi sueño es retirarme en Osasuna"

Actualizada 09/04/2019 a las 12:25

Roberto Torres lo tiene claro. No quiere separar su camino del de Osasuna. Con contrato hasta 2020, el centrocampista de 30 años quiere colgar las botas en Pamplona. "Mi sueño es retirarme en Osasuna, ojalá lo pueda cumplir. No pienso más que en eso", ha señalado. El jugador rojillo ha hecho un repaso a su trayectoria deportiva y a su infancia en el programa Súper Segunda de Movistar Plus.

En la entrevista deja patente su amor por Osasuna y el estadio rojillo. "Me gusta mucho más jugar en El Sadar que en el Camp Nou o en el Bernabéu con todo lo que conlleva", ha asegurado el de Arre, quien ha afirmado que en su pueblo es "feliz" porque se siente "arropado" y por la ilusión que su presencia despierta entre los más pequeños. "No lo cambio por nada", ha confesado.

En Arre dio sus primeros pasos. Recuerda que participaba en campeonatos de pelota en las fiestas de la localidad. "En la pista y en el campo de fútbol es donde más horas he pasado", ha comentado.

LA LLEGADA A OSASUNA CON 16 AÑOS

"Fui con 16 años, antes estuve jugando en el Burladés y después en el Txantrea. Es un filial del Athletic, pero tuve la oportunidad de ir a Osasuna. Me llevaban llamando cuatro años, yo no lo sabía porque mis padres no me querían despistar. Cuando me lo dijeron no me lo pensé. La decisión ha sido acertada", ha valorado Torres.

El rojillo ha ensalzado la figura de su padre, "un referente" en el camino que ha seguido. "Mi padre me decía las cosas que me tenía que decir. Nunca me decía lo que quería escuchar. Es mi mayor referente", ha expresado.

"NO PENSAR MÁS ALLÁ ES LA BASE DE ESTE EQUIPO"

Sobre la recta final hacia el ascenso a Primera División, Torres ha trasladado que "queda muchísimo trabajo por hacer" para lograr el objetivo. "Estamos yendo día a día, sin pensar más allá que el próximo entrenamiento. Seguiremos con ello porque es la base de este equipo", ha dicho.

Te puede interesar

Selección DN+