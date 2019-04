Osasuna, segundo equipo menos goleado como local de Europa

Actualizada 01/04/2019 a las 13:43

El binomio Osasuna-El Sadar sigue batiendo marcas y no pasa desapercibido a los amantes del mundo del balón. El último dato recogido, tal y como se hacía eco el club rojillo en su cuenta de Twitter, señala al club navarro como el segundo equipo de las grandes ligas europeas en encajar menos goles, por detrás del París F.C. de la Segunda División francesa. Y es que la base del exitoso caminar de los rojillos por LaLiga 123 se fundamenta en los triunfos cosechados en su feudo, 14, y en la cesión de tan solo dos empates en todos los choques disputados en tierras navarras.

Desde el club defendían el idilio del equipo con su estadio, donde se han sumado 44 puntos que han llevado a los de Jagoba Arrasate a lo más alto de la tabla clasificatoria. Y para alcanzar estos guarismos se han tenido que marcar 26 goles, si bien es cierto que la clave ha estado en no encajar apenas tantos en contra. Osasuna ha recibido seis goles en El Sadar, lo que supone 0,38 goles por partido; un registro que en las dos primeras categorías de las cinco grandes ligas de Europa solo la mejora el Paris F. C., de la Segunda División francesa. No en vano, el técnico de Berriatua aplaudía en la sala de prensa la labor de jugadorees como David García, destacado en la buena línea de toda la defensa osasunista. Ya son 611 minutos sin recibir gol como local los que suman los navarros.

Osasuna encadena seis partidos sin encajar gol en El Sadar, concretamete contra Extremadura (1-0), Rayo Majadahonda (3-0), Nàstic (1-0), Zaragoza (1-0), Granada (1-0) y Mallorca (2-0). Además, Lugo (1-0), Tenerife (2-0), Numancia (0-0) y Sporting de Gijón (1-0) tampoco pudieron perforar la meta rojilla y ninguno de los rivales ha sido capaz de anotar más de un gol en su visita a la capital navarra.

DESTACADOS EN EUROPA

Los datos no engañan y colocan al club navarro en la zona alta de la clasificación de goles encajados por partido a nivel europeo. Solo el Paris F. C., tercer clasificado de la Ligue 2, mejora a los rojillos, seguidos por Paris Saint Germain (Ligue 1) y Cremonese (Serie B de Italia), equipos que han encajado seis dianas en quince duelos disputados, dejando la media en 0,4 goles por encuentro.

CLASIFICACIÓN

1. Paris F. C. - 0,27 goles por partido.

2. Osasuna - 0,38.

3. Paris Saint Germain - 0,4.

3. Cremonese - 0,4.

5. Lens - 0,43.

6. Alcorcón - 0,44.

7. Atlético de Madrid - 0,5.

7. Inter de Milán - 0,5.

9. Valencia - 0,53.

10. Granada - 0,56.

10. Deportivo de la C

