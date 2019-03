Osasuna llega a 125 clubes convenidos tras sumar a Lezkairu e Infanzones

Actualizada 26/03/2019 a las 20:28

El Club Deportivo Lezkairu y el Club Deportivo Infanzones han firmado este martes su vinculación con Osasuna como clubes convenidos de la entidad rojilla. El presidente del Lezkairu, Jose María Gárriz, y el presidente del Infanzones, Sergio Rupérez, han rubricado el acuerdo junto al presidente de Osasuna, Luis Sabalza, en el estadio de El Sadar.

El presidente rojillo ha mostrado su satisfacción por esta doble firma que aumenta el número de clubes convenidos con Osasuna hasta los 125. "Es una satisfacción ver que los clubes confían de nuevo en Osasuna. Eso es muy importante para nosotros y quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. La cantera es una labor que necesita tiempo y cariño y teniendo a toda Navarra ilusionada con Osasuna es indudable que podremos tener muchos jugadores que sientan los colores", ha explicado.

El Club Deportivo Lezkairu cuenta con equipos en diferentes categorías federadas en Navarra, Fútbol 8 con tres equipos, tres equipos de infantiles, dos en Segunda Cadete y otro en Primera Cadete. Además el club tiene dos equipos en Segunda Juvenil y el primer equipo en Preferente. En total, el C. D. Lezkairu cuenta actualmente con unas 240 fichas.

"Nosotros ya éramos convenidos de Osasuna, pero dejamos de serlo porque las cosas no se hacían bien. No me gustaba cómo iban y no nos hicimos convenidos. Ahora nos parece que las cosas vuelven a su sitio y nosotros estamos encantados. Tenemos muchos chavales y esperemos que salga alguno bueno para ver si ayudamos a Osasuna", asegura el presidente del club, Jose María Gárriz.

Por su parte, el Club Deportivo Infanzones, fundado en 1972 en la localidad navarra de Obanos, cuenta con equipo en Autonómica y en categoría juvenil. "Para el Infanzones lo importante es pertenecer a la familia de Osasuna y formar parte del club. Si alguna vez necesitamos alguna ayuda sabemos que podemos contar con un club como Osasuna y creo que a nivel de formación para nuestros técnicos también puede ser interesante".

Etiquetas Osasuna

Selección DN+